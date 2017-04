Poslali prve dohodnine: skrbno jih preverite, sicer ste lahko kaznovani

1.4.2017 | 12:00

ilustrativna slika (Foto: J. A., arhiv DL)

Novo mesto - Finančna uprava je v prvem svežnju včeraj poslala 947.550 informativnih izračunov dohodnine za leto 2016. Zavezanci jih bodo na dom prejeli po navadni pošti v naslednjih dneh. Rok za vložitev ugovora se izteče 3. maja, rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 2. junij, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na njihove tekoče račune 1. junija. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen 31. maja letos, so sporočili iz Fursa.

Zavezanci, ki bodo v naslednjih dneh na dom po navadni pošti prejeli informativne izračune dohodnine, naj te natančno pregledajo in preverijo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Nato naj navedene podatke primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca. V kolikor zavezanec ugotovi, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo najpozneje do 3. maja podati ugovor. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov. Obrazec ugovora je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani Finančne uprave RS. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancu izdal dohodninsko odločbo.

Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru.

Če pa se zavezanci z informativnim izračunom strinjajo, torej ocenijo, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun po poteku roka za ugovor samodejno postal odločba.

Zaradi nekaj centov razlike ni treba vlagati ugovora

Zavezancem ni treba vlagati ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz IID in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku, ne presega en evro. Pri veliki večini zavezancev, kjer je zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, te znašajo nekaj centov, večja razlika (do evra) pa lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev.

V prvem svežnju bo, kot omenjeno, informativne izračune prejelo 947.550 zavezancev, od tega 257.185 (27,2 odst.) z doplačili, 270.318 (28,5 odst.) z vračili, 420.047 (44,3 odst.) pa brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši bo skupaj za 46,6 milijona evrov doplačil in 61,7 milijona evrov vračil. Povprečni znesek doplačila znaša 181 evrov, povprečni znesek vračila pa 228 evrov.

V prvi tranši bodo informativni izračuni izdani rezidentom Republike Slovenije, ki so zavezanci za vložitev dohodninskih napovedi in niso uveljavljali vzdrževanih družinskih članov ali niso dosegali dohodkov iz dejavnosti ali nimajo katastrskih dohodkov.

M. M.