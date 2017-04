FOTO: Retrospektiva, kostanjeviški poklon častnemu meščanu

1.4.2017 | 13:00

Dušan Tršar

Kostanjevica - Kipar Dušan Tršar, eden izmed največjih živečih slovenskih umetnikov, je po Valentinu Omanu in Baunetu tretji gost lani obnovljenih razstavnih prostorov v dveh nadstropjih zahodnega krila nekdanjega kostanjeviškega samostana. Kostanjevica se z obsežno in bogato retrospektivno razstavo tako dostojno poklanja svojemu someščanu in častnemu meščanu ob njegovi osemdesetletnici.

"Dušan Tršar je dolgoletni spremljevalec, sodelavec, soustvarjalec in obenem tudi velik prijatelj Galerije Božidar Jakac ter mesta Kostanjevica na Krki. Vezi je tkal skozi Mednarodni simpozij Forma Viva, skozi samostojne razstave in tudi z umestitvijo v prostor ... Vezi so postale tako močne, da je Dušan Tršar postal ne samo Kostanjevičan, temveč kar njen častni meščan," je med drugim v svojem uvodu povedal Goran Milovanović, direktor Galerije Božidar Jakac.

Na retrospektivni razstavi so razstavljena Tršarjeva dela iz vseh obdobij njegovih šestdesetih let ustvarjanja. Na ogled je več kot 50 kiparskih del, ki jih dopolnjujejo tudi njegove risbe. Razstava je urejena kronološko, spremlja pa jo bogata monografija, v kateri z različnih vidikov umetnika in njegovo delo predstavljajo Goran Milovanović, Irma Brodnjak, Robert Inhof, Aleksander Bassin in Kristina Tina Simončič.

Kot je v svojem uvodnem govoru na odprtju razstave povedal Goran Milovanovič, je Galerija Božidarja Jakca razstavljena dela dobil iz več galerij - Moderne galerija, Galerije Murska Sobota in z ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, kjer je bil Dušan Tršar diplomant, profesor in dekan.

Retrospektivna razstava Dušana Tršarja, ki jo je odprl minister za kulturo Tone Peršak, v čast umetniku pa je igrala flavtistka Jurka Zoroja, bo v Kostanjevici na ogled do 20. avgusta, potem pa jo bodo preselili še v Ljubljano in Mursko Soboto.

I. V.

