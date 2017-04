FOTO: Prazgodovinski dan v Virskem mestu

1.4.2017 | 17:10

Vir pri Stični - Vir pri Stični je znan po arheološkem najdišču, imenovanem Gradišče. Tam je bilo med letoma 800 in 400 pred našim štetjem utrjeno mesto, ki se je raztezalo na več kot 20 hektarjih. Še vedno so tam vidni ostanki grobov (bilo jih je več kot 10 tisoč) v obliki gomil, predvsem v okolici turistične kmetije Grofija, kjer je danes OŠ Stična organizirala prazgodovinski dan z naslovom Po sledeh Virne, kneginje Virske.

Kar 90 učencev, ki jih zanima zgodovina, je pod mentorstvom učiteljev in zunanjih sodelavcev raziskovalo preteklost in doživljalo halštatsko kulturo. Tako so lahko ugotovili, da se v bližini šole v Ivančni Gorici nahaja izjemno pomembno arheološko najdišče iz železne dobe.

Obhodili so del poti po obzidju, ki je še ostal od nekdanjega Virskega mesta, in se seznanili z najdbami, ki so jih razkrile arheološke sonde. Izdelovali so nakit in keramično posodje z vzorci in motivi tedanje mode, tri pustolovske skupine pa so v okolici iskale skrite zaklade stiške kneginje.

Učencem je o pomenu Virskega mesta spregovoril arheolog Mitja Guštin, o tem, kako so potekala izkopavanja, so pripovedovali "kopači", ki so pred štirimi in več desetletji kot dijaki ter študenti sodelovali pri arheoloških delih. Med njimi smo našli celo direktorja Zdravstvenega doma Ivančna Gorica Janeza Zupančiča. Zanimivo predstavitev Virskega mesta je pripravila tudi domačinka Tatjana Kordiš, ki je po poklicu sicer biologinja, a je dokazala, da je izjemna poznavalka lokalne zgodovine.

Ravnatelj OŠ Stična Marjan Potokar je poudaril, da so takšni dogodki pomembni, da mladina spozna, kakšno bogastvo ima pred domačim pragom, zato bo tudi njihova šola še naprej delovala tudi v tej smeri.

Foto in tekst: J. A.

