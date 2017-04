Belokranjci po zgledu Žalca s fontano vina

1.4.2017 | 19:15

Belokranjci želijo žalski primer fontane nadgraditi tudi s kulinarično ponudbo, pri čemer ne sme manjkati pogača. Zaradi tega so glede projekta še precej skrivnostni. (Foto: M.B.-J., arhiv DL)

Metlika, Črnomelj - V Beli krajini se zavedajo, da jim lahko pri gospodarski rasti najbolj pomaga turizem. Tako so tamkajšnji ljubitelji vina in turistični strokovnjaki dobili zamisel, da bi po zgledu Žalca bodisi v Metliki bodisi v Črnomlju postavili fontano vina – ta bi točila, razumljivo, metliško črnino in belokranjca, a ker se zavedajo, da dve pipi ne bosta dovolj, razmišljajo tudi o trženju hrvaških vin.

»Ne moremo mimo dejstva, da smo obmejna občina, in tudi tega, da s tovrstnim povezovanjem lažje pridobimo sredstva kakšnega evropskega razpisa. Trenutno iščemo partnerje na drugi strani meje, še vedno pa je prezgodaj tudi glede končne odločitve, da bi bila ta enkratna belokranjska fontana v Metliki ali Črnomlju, saj tako Vinska vigred kot Jurjevanje na sončno stran Gorjancev privabita na tisoče obiskovalcev, a naš cilj je, da nas turisti obiskujejo skozi celo leto, ne zgolj takrat,« je za Dolenjski list povedal neimenovani vir, ki je blizu turističnim društvom v obeh občinah in pa RIC Bela krajina, kjer naj bi po naših informacijah že intenzivno delali na tem projektu. V RIC novice niso želeli komentirati, niso pa je niti zanikali.

Kot je znano, so v Žalcu lani odprli fontano piva, ki se je kmalu uvrstila med pet najbolj obiskanih turističnih destinacij v državi, samo letos pa tam pričakujejo sto tisoč obiskovalcev. Belokranjski turizem je medtem s postavitvijo panelnih ograj in bodečih žic ob meji doživel precejšnjo oviro.

M. M.