En avto v potok, drugi na streho, gorelo pa kar osemkrat

2.4.2017 | 08:30

Včeraj ob 18.42 se je v naselju Rovišče v občini Sevnica prevrnilo osebno vozilo. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Novo mesto. Gasilci PGD Sevnica zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanega in odstranili vozilo s cestišča ter očistili cestišče.

Ob 17.38 je v kraju Gorenja Gomila v občini Šentjernej voznik z osebnim vozilom zapeljal v Čadraški potok. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so z vitlom izvlekli vozilo iz potoka. Poškodovanega voznika so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Šentjernejski gasilci so okoli 21. ure pomagali reševalcem še pri prenosu obolele osebe iz stanovanja na Trgu gorjanskega bataljona v Šentjerneju do reševalnega vozila, sicer pa so včerajšnji dan zaznamovale številne intervencije zaradi požarov v naravi, predem v naselju Brezje in okolici.

Gorelo kot za stavo

Ob 14.51 so ob Mirnopeški cesti v Novem mestu goreli gozd, grmičevje in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini okoli 3000 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 18.18 je ob cesti Trebnje—Novo mesto, pri naselju Selo pri Zagorici, občina Mirna Peč, gorela suha trava. Gasilci PGD Hmeljčič so požar na površini 50 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 19.02 sta v ulici Brezje v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 80 kvadratnih metrov.

Ob 19.32 je v ulici Brezje v Novem mestu ponovno gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini okoli 70 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 20.05 so gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence odpeljali v ulico Brezje v Novem mestu, kjer naj bi gorela suha trava in podrast. Območje so pregledali skupaj s policisti, vendar požara ni bilo.

Ob 20.15 so gasilci GRC Novo mesto pregledali območje Portovala v Novem mestu, kjer naj bi gorela trava ob reki Krki. Požara ni bilo.

Ob 20.39 sta ob Zobčevi ulici v Novem mestu gorela trava in podrast na površini okoli 60 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Ob 20.53 je gorela podrast v gozdu ob Mirnopeški cesti v Novem mestu. Požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Ob 21.08 sta v ulici Brezje v Novem mestu gorela trava in podrast na površini okoli 90 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Ob 21.29 je gorel zabojnik za smeti ob Mirnopeški cesti v Novem mestu. Gasilci GRC Novo mesto so požar pogasili.

