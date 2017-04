Končno tudi proti Mariboru!

2.4.2017 | 09:05

Vir fotografije: prvaliga.si

Krško - Po uspehu pred dnevi v Kopru, so Krčani včeraj navdušili še v drugo. Proti Mariborčanom, ki so v Krško po tri nove točke, so sploh prvič v zgodovini medsebojnih srečanj v prvi ligi, iztržili remi. Končalo se je z 1:1 (1:1)

Mariborčani, ki so spomladi še neporaženi, so večino tekme sicer prevladovali, a zapravili številne priložnosti, tudi po zaslugi razpoloženega domačega vratarja Marka Zalokarja. Krško se je vsaj začasno povzpelo na sedmo mesto, Maribor pa ima pred nedeljskim obračunom Olimpije v Kidričevem že 13 točk prednosti pred Ljubljančani in Domžalčani.

Prvi polčas je pred polno tribuno v Krškem postregel z dinamično predstavo, v kateri so posestniško prevladovali Mariborčani, Krčani pa so jim na dokaj redni bazi kazali, da znajo biti še kako nevarni. Dvakrat, v deveti in 42. minuti, je poskusil Uroš Jovanović, obakrat je dobro posredoval Jasmin Handanović, ki pa je klonil v 29. minuti. Takrat je Rodrigo Defendi storil prekršek nad Filipom Dangubićem v svojem kazenskem prostoru, tako da je sodnik pokazal na belo točko. Zanesljiv izvajalec najstrožje kazni je bil prav Dangubić s strelom po sredini gola.

Za Dangubića je bil to deseti zadetek v sezoni, le enega manj na kontu pa ima od 41. minute naprej Dare Vršič (je tudi prvi podajalec lige z 11 asistencami), ki je s strelom iz prve z dobrih desetih metrov zadel za 1:1 po protinapadu in podaji Mitje Vilerja z leve strani. Vršič je bil nevaren še v 26. minuti s prostega strela, ko je branil Marko Zalokar, in v 39., ko se je znašel v dvoboju z Zalokarjem po podaji Milivoja Novakovića. V 33. minuti je krški vratar posredoval še po strelu z glavo Luke Zahovića.

V drugem polčasu je prvi resneje zagrozil Maribor, po novi Vilerjevi podaji pred gol je žogo čez prečko poslal Novaković. Devet minut pozneje pa je iz bližine po prostem strelu z leve strani zgrešil Defendi. Mariborčani so tudi v tem delu igre imeli terensko premoč, a niso posebej resno ogrožali domačega vratarja.

V 77. minuti je po dolgem času do strela za domače prišel Nikola Gatarić, ki je z 18 metrov meril previsoko, devet minut zatem pa je Roko Nakić žogo poslal v zunanji del mreže. Že v sodniškem dodatku je Zahović lepo oddal žogo Novakoviću na 13, 14 metrov, slovenski reprezentant, ki je zapravil še nekaj priložnosti, pa je akcijo končal s preveč medlim strelom. Malce pozneje so domači branilci blokirali še strel Marcosa Tavaresa, tako da je ostalo pri delitvi točk.

Krčani bodo v 28. krogu v soboto gostili Velenjčane, Mariborčani pa bodo gostovali v Kopru.

* Stadion Matije Gubca, gledalcev 1500, sodniki: Žganec, Pospeh (oba Ljubljana) in Vojska (Dob).

* Strelca: 1:0 Dangubić (29./11 m), 1:1 Vršič (41.).

* Krško: Zalokar, Dušak, Sadiković, Škrbić (od 74. Haljeta), Dangubić, Mujan, Gatarič, Jovanović (od 46. Pavić), Šturm, Gorenc, Kovačič (od 74. Nakić).

* Maribor: Handanović, Palčič, Šuler (od 11. Rajčević), Defendi, Viler, Vrhovec, Pihler, Hotić (od 81. Tavares), Vršič, Novaković, Zahović.

* Rumena kartona: Šturm; Defendi

* Rdeči karton: /.

* Izidi, 27. krog:

- sobota, 1. april:

Celje - Domžale 1:1 (0:0)

Gorica - Koper 0:0

Krško - Maribor 1:1 (1:1)

- nedelja, 2. april:

16.00 Aluminij - Olimpija

18.00 Kalcer Radomlje - Rudar

- lestvica:

1. Maribor 27 18 6 3 54:20 60

2. Domžale 27 14 5 8 51:29 47

3. Olimpija 26 14 5 7 38:24 47

4. Gorica 27 11 8 8 36:32 41

5. Celje 27 11 6 10 34:31 39

6. Koper 27 9 9 9 27:31 36

7. Krško 27 6 12 9 29:38 30

8. Rudar 26 7 8 11 34:39 29

9. Aluminij 26 6 7 13 24:440 25

10. Radomlje 26 1 6 19 17:60 9

B. B.