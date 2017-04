Krka in Slatinšek po rednem delu lige brez poraza

2.4.2017 | 09:45

Uroš Slatinšek je v 31 ligaških dvobojih zabeležil 31 zmag. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - V soboto se je končal redni del sezone prve slovenske namiznoteniške lige. Pred zadnjim krogom bil še vedno odprt boj za prvo mesto, za katerega sta se v neposrednem obračunu pomerili ekipi Krke I in Keme. Novomeščani so bili še drugič letos boljši in so slavili z rezultatom 5:2 (Hribar 2, Cvetko 1, Karković 1 in Slatinšek 1) ter tako sezono rednega dela zaključili z 18 zmagami brez poraza.

Pucončani so izgubili le obe tekmi z branilci naslova in so osvojili drugo mesto, Uroš Slatinšek (Krka) pa je še enkrat več potrdil status najboljšega igralca v ligi – zabeležil je 31 zmag v prav toliko tekmah.

Vodja domače ekipe Ivan Kapš je po tekmi poudaril: »Dobro so igrali vsi štirje in ta tekma je bila pomembna tudi zato, ker bomo lažje pripravili strategijo za zadnji naskok na končno zmago in osvojitev ekipnega državnega prvaka. Vabim gledalce, da si ogledajo zaključne tekme, saj bodo videli lepote namiznega tenisa.«

V končnici za naslov državnih prvakov bodo Novomeščani najprej z Mariborom.

B. B.