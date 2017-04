Odprli športna igrišča

2.4.2017 | 12:00

Dobova - Včeraj so uradno odprli za javno uporabo zunanja športna igrišča pri osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Dobova. S tem dogodkom sta Zavod za šport Brežice in Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova kot upravljavca športnih površin in otroškega igrišča uradno sporočila, da bodo športne površine od 1. aprila 2017 naprej vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih), med 14. in 19. uro odprte za brezplačno uporabo vsem uporabnikom.

V programu ob odprtju so Številne udeležence nagovorili ravnateljica dobovske osnovne šole Ivana Baškovič, brežiški župan Ivan Molan, v. d. direktorja Zavoda za šport Brežice Sandi Hervol in predsednik krajevne skupnosti Dobova Mihael Boranič, ki so izrazili zadovoljstvo nad tem, da bodo dobovska igrišča na voljo vsem občanom.

Zadovoljstvo nad javno dostopnostjo teh športnih površin je izrazil tudi vodja regijske pisarne olimpijskega komiteja Slovenije za Posavje in Zasavje Ivan Gerjevič.

Brezplačno dostopnost dobovskih igrišč omogočata občina Brežice in zavod za zaposlovanje s sofinanciranjem programa javnih del, v okviru katerega so zaposlili dva delavca, ki bosta nadzirala in vzdrževala igrišča.

V uradnem delu prireditve so nastopili Mažoretke Dobova, Gasilski pihalni orkester Loče in Šola zdravja. Na igriščih je bilo sicer živahno celo popoldne. Tako so Moško rokometno društvo Dobova, Rokometni klub Brežice, Rokometna šola Gorazda Škofa in Rokometni klub Sevnica, Športno društvo Petelinček, Mažoretke Dobova, nogometne ekipe selekcije U10, rekreativne skupine Športnega društva Sela, Rekreacija 2001 Dobova in skupina občinskih svetnikov nastopili na rokometnem, nogometnem in turnirju v odbojki na mivki ter na tekmah malega nogometa.

M. L.

