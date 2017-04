Zmagovalka 11. straške salamiade je Turistična kmetija Škrbina

2.4.2017 | 11:00

Zmagovalci 11. straške salamiade (z leve): Peter Selak (priznanje je v njegovem imenu prevzel Aleksander Durič), Turistična kmetija Škrbina, in Slavko Eržen (priznanje je prejela njegova hči). (Foto: M. R.)

Jože Zajc, izdelovalec najboljše špehovke. (Foto: M. R.)

Salamarska nebesa (Foto: M. Ž.)

Najboljši salamar občine Straža je že tretje leto zapored Pavel Vidic, predsednik domačega turističnega društva in lanskoletni zmagovalec finala slovenskih salamiad. (Foto: M. R.)

Kot ponavadi so podolgovate suhomesnate dobrote obiskovalci lahko tudi poskusili. (Foto: M. Ž.)

Straža - Turistično društvo Straža je sinoči v sodelovanju s straškim društvom vinogradnikov in domačo občino uspešno izpeljalo že enajsto straško salamiado, na kateri so četrto leto zapored ocenjevali tudi špehovke. Najboljšo salamo je tokrat v oceno prinesla Turistična kmetija Škrbina iz Vinice pri Šmarjeti, drugo mesto je pripadlo Slavku Erženu iz Trške Gore, ki je v Straži že slavil, tretje pa Petru Selaku iz Vinice pri Šmarjeti.

Najboljšo špehovko je naredil domačin Jože Zajc iz Drganjih sel, laskavi naziv najboljšega salamarja občine Straža pa je vnovič pripadel Pavlu Vidicu iz Hruševca, predsedniku turističnega društva, ki je sicer pristal na 17. mestu. Vidic je bil tudi zmagovalec lanskoletnega 20. finala slovenskih salamiad, ki bo letos 13. maja drugo leto zapored v Straži.

Skoraj 70 vzorcev

Šestčlanska komisija, ki jo je vodil Mirjan Kulovec, je pod drobnogled vzela 47 salam in 22 špehovk izdelovalcev iz širše Dolenjske. Za salame so podelili 19 zlatih, 12 srebrnih in 13 bronastih priznanj ter tri priznanja za sodelovanje, pri špehovkah pa 8 zlatih, 9 srebrnih in 5 bronastih priznanj.

Za najboljšo četverico salamarjev so se do desetega mesta zvrstili: Janez Lenart iz Tomažje vasi, Tomaž Zorc iz Stana pri Mirni, Damjan Bizjak iz Leskovca pri Krškem, Andrej Košmrlj iz Malega Slatnika, Brane Kren iz Novega mesta, Jože Petkovšek iz Leskovca pri Krškem in Matevž Fabjan iz Dolenjega Gradišča. Drugo najboljšo špehovko je v oceno prinesel Peter Selak iz Vinice pri Šmarjeti in tretjo zmagovalka salamiade Turistična kmetija Škrbina.

Priznanja vinogradnikom

V sklopu straške salamiade so prvič podelili tudi zlate in velike zlate medalje vinogradnikom iz društvenega, že 24. ocenjevanje vin, ki so ga pripravili 10. marca. V oceno je komisija dobila 128 vzorcev vin, od tega 71 vzorcev rdečih sort in 57 vzorcev belih, kar je nekoliko manj kot v prejšnjih letih. Podelili pa so 3 velike zlate medalje, in sicer Miru Franko za dolenjsko belo, družini Lavrič za dolenjsko rdeče in rumeni muškat, ki je bil z oceno 18,10 tudi šampion ocenjevanja.

Zveza društev salamarjev Slovenije

Naj dodamo, da so ob tem včeraj v Straži izpeljali drugo skupščino Zveze društev salamarjev Slovenije, ki sta jo 3. marca letos pravno formalno ustanovila Turistično društvo Straža in Društvo salamarjev Sevnice, zdaj pa so se jima pridružili novi člani, skupaj jih je že 14. Zveza ima sedež v Straži, njen prvi predsednik pa je Mirjan Kulovec.

Slednji je v Straži ob svojem okroglem življenjem jubileju, lani je praznoval 60 let, podelil izbranim posameznikom 60 cepičev soteške potomke najstarejše trte na Slovenskem, modre kavčine z Lenta.

M. Ž.

Foto: M. Ž., Marko Rudolf

