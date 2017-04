Za Pio zbrali dobra dva tisočaka

2.4.2017 | 13:00

Foto: organizator

Trebnje - Že sedmo leto zapored so se v Trebnjem zbrali rekreativni kolesarji iz cele Slovenije ter vrteli pedala za dober namen. Kolesarjenje, ki ga organizirata Športno društvo Ad-venture in kolesarsko društvo Gorenje Ponikve, je na podeželske ceste privabilo 158 kolesark in kolesarjev.

K veliki udeležbi je prispevalo tudi lepo spomladansko vreme in skupni namen je bil dosežen - kolesarji so za 5 letno Pijo Hrastar iz Trebnjega, ki živi s cerebralno paralizo, v 12 urah zbrali 2.210 evrov prostovoljnih prispevkov. Sredstva bo družina Hrastar potrebovala v procesu rehabilitacije pogumne deklice.

"Organizatorja se zahvaljujeta vsem udeležencem in vabita na 8. dobrodelno kolesarjenje, ki bo potekalo prvo aprilsko soboto v letu 2018," je v imenu ŠD Ad-venture.si KD Gorenje Ponikve sporočil Aleksej Dolinšek.

B. B.