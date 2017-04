Zmaga Italijanom, domači ostali praznih rok

2.4.2017 | 20:00

Zmaga je letos pripadla Italijanu Antoniu Parrinelu. (Foto: I. V.)

Na dirki so se zbrali vsi člani novomeškega moštva izpred 45 let: Boris Piletič, Miran Štih, Damjan Damjanovič, Franc Antončič, Zdenko Antončič, Ivan Turk in trener Jože Majes, Tudi tokrat pa je na fotografiranju manjkal sedmi član te posadke Franc Zrimšek, ki je tedaj ostal doma, ker ga je večer pred dirko na poti domov zbil avtomobil, tokrat pa je fotografiranje izpustil, saj je na dirki sodeloval kot voznik spremljevalnega vozila. (Foto: I. V.)

Dirko za Veliko nagrado Adrie Mobil so s šprinterskimi dvoboji popestrili najmlajši člani kluba. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeški kolesarski klub Adria Mobil se je tokrat na tretji izvedbi mednarodne kolesarske dirke izkazal predvsem kot izjemen organizator, medtem ko se na cesti ni razpletlo vse po načrtih trenerja Boštjana Mervarja. Zmaga je namreč tudi letos pripadla Italijanom, natančneje Antoniu Parrinelu iz Italijanskega moštva GM Europa Ovini. Drugi je bil prav tako Italijan, Nicola Gaffurini (Sangemini – Mg. K Vis), tretji pa Belorus Stanislav Bazhkou iz kolesarskega kluba Minsk. Najboljši slovenski kolesar, Jure Golčer iz Adrie Mobil, je bil šele trinajsti. Med prvimi tremi nekoliko presenetljivo ni bilo nobenega kolumbijskega kolesarja, ti so se morali zadovoljiti z nagrado za najboljšega na gorskih ciljih, ki je pripadla Andresu Carlosu Alarconu Becerri iz ekipe Bicicletas Strongman.

Kolumbijci so pač morali predvsem na taktičnem področju priznati premoč Italijanom. Kolumbijci so narekovali hud tempo predvsem na vzponih. A na koncu so potegnili kratko, saj so se v ubežni sedmerici znašli kar štirje Italijani, ki so v ciljnem šprintu osvojili prvo in drugo mesto. Kot rečeno je bil s trinajstim mestom najboljši kolesar Adrie Mobil Jure Golčer, ki je na cilj pripeljal v prvi zasledovalni skupini z minuto in 34 sekundami zaostanka, Radoslav Rogina je bil štiriindvajseti, Žiga Grošelj pa je bil 26. Vsi ostali kolesarji Aadrie Mobil dirke niso končali. Od skupno 171 kolesarejev jih je izredno zahtevno preizkušnjo končalo le 58.

Trener novomeške posadke Boštjan Mervar z dosežkom svojih varovancev ni bil zadovoljen, po dirki pa je povedal: "Nisem zadovoljen, a jim nimam kaj očitati. Letos se sestavljamo na novo, manjkajo pa nam težke dirke, ki jih tekmeci že imajo v nogah. Naš najboljši je bil Jure Golčer, zelo malo je manjkalo, da bi bil tudi med prvo sedmerico, žal se ni izšlo. A to je naš letošnji domet. Prepričan pa sem, da bomo s trdim in vztrajnim delom v prihodnje sestavili še kakšno uspešno sezono, saj smo vajeni, vsaj tukaj, v Novem mestu, zmagovati.«

»Dirka za VN Adrie Mobil je kljub dejstvu, da gre šele za tretjo izvedbo, dokazala, da že ima visok ugled med kolesarji, letošnji razplet te dirke pa je pokazal, da traso znamo pripraviti tako, da se kolesarji res morajo lotiti nove strategije in taktike in da jim dosedanje izkušnje niso dovolj. Na prvih dveh izvedbah dirke za VN AM sta zmagala izrazita sprinterja, letos pa sprinterjev ni niti med prvo trideseterico,« je po dirki povedal direktor kolesarskega kluba Adria Mobil in tudi direktor dirke Bogdan Fink.

Uradni izidi so v priponki spodaj.

I. V.

