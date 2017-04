Goreli odpadki, podrast in tudi avto

3.4.2017 | 07:00

Sinoči ob 21.09 so ob Mirnopeški cesti v Novem mestu goreli grmičevje, podrast, kup vej in odpadni material. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so na treh požariščih pogasili požar na skupni površini okoli 50 kvadratnih metrov.

Ob 20.04 so posredovali gasilci PGE Krško na Cesti krških žrtev v Krškem, kjer je gorel odpadni material v naravi. Gasilci so požar pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 23.08 je v Kerinovem grmu, občina Krško, gorel odpadni material v naravi. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Minulo noč ob 0.19 so posredovali gasilci PGE Krško v Kerinovem grmu, občina Krško, kjer je gorelo osebno vozilo. Gasilci so požar pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 7.50 do 8.20 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA .

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA .

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE izvod Črmošnjice.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Brežice na območju TP Cirnik izvod smer Mokrice med 8. in 12. uro, na območju TP Brežice center izvod Ljubljanska banka med 9. in 11. uro, na območju TP Okljukova gora izvod smer Zdole in hiša pri TP med 11. in 13. uro in na območju TP Podgorje Okrog izvod Podgorje, izvod Okrog med 13. in 15. uro ter na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Trnovec izvod Trnovec med 8. in 10. uro.

M. K.