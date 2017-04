Pri cvičkih slavil Peter Selak, šampion ocenjevanja družina Cvelbar

Prvi trije cvičkarji in šampion ocenjevanja.

Šmarjeta - Ta konec tedna so imeli v Šmarjeti praznik vin in salam. Kot je že običajno, so pripravili šmarješko cvičkarijo - že 21. po vrsti -, in šmarješko salamijado - 20. po vrsti -, tokrat vsako posebej v Gostilni Pri dediju. Moči so združili Društvo vinogradnikov Šmarjeta in njihova salamarska sekcija, Turistično društvo Šmarješke Toplice, za degustacijo kruha, ki je še kako prijala ob najboljših vinih in salamah, pa so priskočile na pomoč tudi pridne žene Društva podeželskih žensk Šmarjeta in Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev z vinjevrško pogačo.

Najboljši salamarji, ki jim je čestitala tudi šmarješka županja Bernardka Krnc.

Zmagal salamar Jože Fabjan

Prvi dan so podelili priznanja najboljšim salamarjem. Na 20. šmarješko salamijado je prišlo v ocenjevanje kar 48 vzorcev salam, ki so jih okušali in ocenjevali v lepem okolju turistične kmetije Škrbina v Mevcih. Kot je povedala strokovna ocenjevalna komisija z Milanom Vrščajem na čelu, so bile vse salame odlične, tako da šmarješki salamijadi lahko rečejo kar finale pred finalom.

Letos so slavili gradiški salamarji iz šentjernejske občine - 1. mesta se je veselil Jože Fabjan (ocena 53) iz Gorenjega Gradišča, 2. mesto z oceno (51,7) pa sta si delila Slavko Ponikvar iz Dolenjega Gradišča ter Tone Gorenc z Vinice pri Šmarjeti. Sledili so: Matjaž Peterlin iz Bele Cerkve, Marko Grivec iz Brezja pri Trebelnem, Jože Petkovšek iz Leskovca pri Krškem, Boštjan Žagar iz Jagodnika, Boris Dvornik iz Šmarjete, Marjan Hočevar iz Gorenjega Gradišča, Tonika Daničič iz Kompolj itd.

»Banko« bo nosil Selak

Tudi lanski vinski letnik je bil zelo dober, kar dokazujejo rezultati. V oceno je prišlo 208 vzorcev vin, ki sta jih ocenjevali dve komisiji: prvo je vodil Jure Grubar, drugo pa Andrej Bajuk. Kot sta povedala, je bil letnik 2016 dober in vinarji so izkoristili ponujeno in pridelali odlična vina, a vseeno brez znanja in pozornega dela v kleti ni šlo.

V oceno je prišlo kot običajno največ cvičkov (65), pa modre frankinje (41), dolenjskega belega (35) itd. Tokrat prvič ni bilo predikatov.

"Banko" je Petru Selaku predal lanski zmagovalec cvička Janez Colnar (na desni). Kot Colnar jo bo tudi Selak nosil že tretjič.

Pri cvičkih, za katere je Grubar dejal, da je bilo med njimi nekaj zavidljivo kakovostnih, gladkih, harmoničnih in pitnih, je prepričljivo slavil domačin Peter Selak, ki je lani v vinski gorici Hrib pridelal cviček z neverjetno oceno - 16,40, kar je najboljša ocena cvička v zgodovini Društva vinogradnikov Šmarjeta. Izkušeni vinogradnik, ki je že leta med najboljšimi - lani je bil s cvičkom celo tretji na Tednu cvička -, pove, da se je pač vse poklopilo - imeti je treba dobro grozdje, a treba je biti tudi natančen pri kletarjenju, predvsem pa je treba gledati na kvaliteto in ne na kvantiteto. Selak, ki bo sedaj po društvenih običajih leto dni nosil »banko« s svojim zmagovalnim cvičkom - in to že tretjič! - je ravno tako kot Roman Lužar pridelal letošnjo najboljšo modro frankinjo (18,10), veliko zlato priznanje pa je prejel še za beli pinot - polsladko (18,23).

Pevska skupina Deci.

Pri cvičkih so sledili: Janez Colnar (16,30), Jože Bovhan (16,30), Alojz Ilovar (16,27), Damjan Jerele (16,20) in Jože Pajk (16,20) - vsi so prejeli veliko zlato priznanje.

Šampion ocenjevanja je postala modra frankinja, letnik 2015, ki jo je v vinski gorici Mevce pridelala družina Cvelbar (ocena 18,33), kar ni ravno običajno, a kot rečeno, tokrat v ocenjevanje niso prišli predikati. Cvelbarjevi so priznani vinogradniki in vinarji, znana je njihova Vinska klet Bajnof pod Trško goro, Marko Cvelbar je bil leta 2010 že tudi kralj cvička. Družina Cvelbar je na šmarješki cvičkariji dosegla še najboljšo oceno za dolenjsko belo (17,27).

Najuspešnejši vinogradnik Jože Bovhan

Letošnji najuspešnejši šmarješki vinogradnik je Jože Bovhan.

Najuspešnejši letošnji šmarješki vinogradnik je postal Jože Bovhan, ki je z različnimi vini, ki jih je pridelal v vinski gorici Lepi Stan, prišel kar do petih velikih zlatih priznanj: za cviček, dolenjsko belo, modro frankinjo, letnik 2015, beli pinot ter rumeni muškat - posladko.

Veliko zlato priznanje za najboljšo modro frankinjo, letnik 2015, barique je prejel Franc Bevc (18,27), za laški rizling Janez Colnar (18,20), za laški rizling - polsuhi Jože Zupančič (18,17), za beli pinot poleg Bovhana isto oceno še Janez Colnar (18,27), Božidar Simončič (18,10) itd.

Vse rezultate s salamijade in vin si lahko ogledate v priponkah.

Predsednik društva Simon Štukelj je podeljaval priznanja. Tudi žensk ni manjkalo.

Šmarješko cvičkarijo je humorno povezoval Jože Novak, zapela je pevska skupina Deci.

V Društvu vinogradnikov Šmarjeta, ki je lani praznovalo dvajset let delovanja in ga vodi Simon Štukelj, so zadovoljni z delom v preteklem letu - poleg lokalnih ocenjevanj vin in salam so lani sodelovali na različnih prireditvah v občini in drugod, med glavnimi nalogami pa tudi za naprej ostaja skrb za izobraževanje na področju vinogradništva, pri čemer pomembno vlogo igra enološki laboratorij, za katerega želijo, da ga obiskuje še več članov.

L. Markelj, foto: Katja Udovč

