Žagar do zmage na uvodni dirki v Krškem

3.4.2017 | 08:30

Foto: Sašo Ključarič/mediaspeed

Krško - Po pričakovanjih je prvo dirko letošnjega državnega prvenstva v speedwayu, ki so jo pripravili včeraj v Krškem, dobil najboljši slovenski voznik vseh časov Ljubljančan Matej Žagar, drugo mesto si je privozil njegov večni rival in glavni tekmec minulih let, Hrvat Jurica Pavlic, na veliko veselje domačih navijačev, ki se jih je zbralo kar dva tisoč, pa si je v konkurenci voznikov iz šestih držav tretje mesto privozil 18-letni član AMTK Ljubljana Nick Škorja.

Letošnja pravila določajo, da se v veliki finale neposredno uvrstita najboljša dva voznika iz t.i. rednega dela dirke. To sta bila prav Žagar in Pavlic, ki je bil od našega voznika v njunem prvem dvoboju celo boljši, saj ga po boljšem startu Žagarju ni uspelo prehiteti. V t.i. "last chance" ali vožnjo zadnje priložnosti, pa so se uvrstili preostali trije slovenski vozniki, ki jim je družbo delal še Italijan Paco Castagna.

V tej vožnji sta se najbolje odrezala Škorja in domačin Matic Ivačič. Škorja si je, kot rečeno, privozil tretje, Ivačič pa nehvaležno četrto mesto.

To je bil tudi odličen preizkus za organizatorje iz AMD Krško, ki se že pospešeno pripravljajo tudi na največjo dirko sezone, ko bodo podobno kot lani 29. aprila na stadionu Matije Gubca gostili uvod v Speedway Grand Prix serijo. Dirko za Veliko nagrado Slovenije, ki bo kot že vrsto let največji moto športni dogodek na sončni strani Alp.

Naslednja, druga od treh dirk letošnjega prvenstva, bo 15. aprila na stadionu Ilirije v Ljubljani.

Rezultati:

1. Matej Žagar (AMTK Ljubljana) 17 točk, 2. Jurica Pavlic (SK Unia Goričan) 17, 3. Nick Škorja (AMTK Ljubljana) 14, 4. Matic Ivačič 9, 5. Denis Štojs 12 (oba AMD Krško), 6. Paco Castagna (Ita) 10, ...

Borut Cvetko/mediaspeed

