FOTO: Krkini prostovoljci že zjutraj zavihali rokave

3.4.2017 | 10:30

Na krvodajalski stol je prvi sedel Krkin gasilec Drago Antončič.

V Drgančevju bodo samo danes krkaši pomagali sestaviti 450 prehranskih paketov Škofijske Karitas.

Novo mesto - Kot smo napovedali, se je danes začel 6. Krkin teden humanosti in prostovoljstva. Ob 7. uri je bilo tako že okoli 20 krkašev in krkašic na novomeškem Centru za transfuzijsko dejavnost, kjer so darovali kri. Med njimi je bil tudi direktor kadrovskega sektorja Boris Dular, ki je postal krvodajalec že kot 18-letni gimnazijec. »V otroštvu sem tudi sam potreboval darovano kri, tako da je bila odločitev o krvodajalstvu enostavna. Običajno kri darujem dvakrat letno, tako da sem danes tukaj že 79-tič,« je povedal za Dolenjski list.

Prvi je to jutro na krvodajalski stol v zeleni majici, ki jo krkaši nosijo ta teden, sedel Drago Antončič, Krkin gasilec. Tudi on je postal krvodajalec še pred prvo zaposlitvijo, danes se je za to humanitarno gesto odločil že 84-tič, za Dolenjski list pa je povedal: »To je najmanj, kar lahko storimo za sočloveka, nikoli ne veš, kdaj bomo mogoče tudi sami potrebovali pomoč. Tudi v naši družini je bilo tako, ko je žena po porodu potrebovala kri in takrat so bila na vrečkah s krvjo še napisana imena darovalca. Nikoli ne bom pozabil, ko sem jo gledal v bolnišnici in prepoznal človeka, čigar kri je prejemala- bil je krkaš in takoj sem se mu osebno zahvalil za to.« Drago je ponosen tudi na dejstvo, da sta krvodajalca postala tudi oba njegova otroka.

Dopoldne smo se ustavili še v skladišču Škofijske Karitas, kjer je okoli 20 krkašev in krkašic prav tako zavihalo rokave. »Karitas je kupila hrano, nekaj smo jo še dobili, je pa tako, da ko prejmemo vse te količine, jih moramo hitro razdeliti v posamezne pakete, sicer nam zmanjka prostora. Tako da je pomoč Krke v tej luči izjemno dobrodošla, saj so zelo hitri in vestni, samo danes bodo zložili 450 prehranskih paketov za tiste, ki prejemajo našo pomoč,« je povedal Gregor Vidic iz Karitas.

Kot je znano, bodo krkaši v tem tednu na vrsti lokacij po državi in tujini zbirali hrano, oblačila, šolske potrebščine ipd., darovali kri, se zabavali z otroci OŠ Dragotin Kette in VDC Novo mesto, obiskali vrsto domov za starejše občane, zavetišč za živali ipd., 6. Teden humanosti in prostovoljstva pa tradicionalno zaključili v soboto z dnevom odprtih vrat.

M. Martinović

