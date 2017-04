Najboljše je prišlo z Goričkega

Rim - Sadjarsko društvo Bele krajine, Domačija Raztresen, Društvo RimLan, Čebelarska zveza Bele krajine in Javni zavod Krajinski park Kolpa organizirali že 15. ocenjevanje domačih žganj in sadnih sokov. Že vrsto let na ocenjevanje v Rim prinašajo sokove in žganja tudi iz sosednje Hrvaške, dve leti pa je ocenjevalna komisija sestavljena mednarodno.

Petčlanska strokovna komisija pod vodstvom Milene Štolfa je 28. marca ocenila kvaliteto dvaindvajsetih žganj, petih likerjev in sedemnajstih sokov, priznanja proizvajalcem pa so bila podeljena na prireditvi v petek 31. marca. Uvodnemu nagovoru predstavnikov organizatorjev ocenjevanja je sledilo predavanje Borisa Grabrijana, direktorja Krajinskega parka Kolpa, nato pa predstavitev poteka ocenjevanja in razglasitev rezultatov.

Vse skupaj je spremljal bogat kulturni program v katerem sta sodelovala Nikita Galuh Kapušin in Oktet Prelo iz KUD Božo Račič Adlešiči. Na svojstven način je prireditev povezoval Toni Gašperič in tako z drugimi nastopajočimi poskrbel za odlično razpoloženje. Oktet Prelo je zapel več slovenskih ljudskih pesmi, za goste iz Hrvaške pa tudi eno dalmatinsko.

Vzorcev za ocenjevanje je bilo tokrat nekoliko manj, a so bili res odlični. Ponovno je šlo največ priznanj na območje Krajinskega parka Goričko. Vsi so bili dobri, a najboljše žganje je tokrat prinesel Marjan Malerič, ki je za tropinovec letnik 2014 prejel 19 točk. V kategoriji likerjev se je z zeliščnim likerjem najbolje odrezal Branko Matkovič, ki je zanj prejel 18,83 točk. Med sokovi pa je največ točk, dvajset, dobil malinin sok kmetije Milči. Komisija je za vsak ocenjen vzorec pripravila tudi podrobnejši opis in nasvet, ki ga dobi pridelovalec.

