Na Grajski tlaki Trio SPN in psihiater Cveto Gradišar

3.4.2017 | 12:30

Če je še vedno tisti Cveto, kakršnega so poznali nekoč, ni hudič da ne boobčinstvu zaigral tudi na klavir. (Foto: M. L.)

Grad Sevnica (Foto: M. L.)

Sevnica - Gost prve Grajske tlake, prireditve, ki bo danes ob 19. uri v kavarni Graščakova hči na sevniškem gradu, in jo bo nato vsak prvi ponedeljek v mesecu organiziral Trio SPN (Smilja, Pavel, Nada), bo pronicljivi psihiater in psihoterapevt Cveto Gradišar.

Sevničan, ki se v rojstni kraj spet vrača, je v prvi slovenski skupščini po osamosvojitvi Slovenije kot delegat stresal domislice in aforizme.

Pred skoraj dvajsetimi leti je izdal knjižico Aforizmi in miselni utrinki, pozneje še katero, zdaj je napisal knjigo Nasmeh duše - poklon zdravju. O tej bo med drugim tekla beseda na današnji Grajski tlaki pa tudi o njegovem življenju, ki ga je premetavalo in iz zamočvirjenega močvirja, kot je včasih poimenoval Sevnico, odneslo med Dolenjce in prave močvirnike v Ljubljani.

A. C.