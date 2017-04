Voznica izsilila prednost voznici

3.4.2017 | 14:15

Novo mesto - Minuli konec tedna so imeli policisti polne roke dela, zgodila pa se je tudi precej redka prometna nesreča - ne zgodi se namreč prav pogosto, da bi bili v nesrečo vpleteni dve ženski. Pri Zburah se je v petek dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve voznici osebnih avtomobilov. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročila 26-letna voznica, ki je izsilila prednost 58-letni voznici. Obe udeženki so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer so jima oskrbeli lažje poškodbe. Povzročiteljici nesreče bodo policisti izdali plačilni nalog.

V soboto popoldne se je v Gorenji Gomili zgodila prometna nesreča, v kateri se je hudo poškodoval voznik osebnega avtomobila. Po prvih ugotovitvah je 25-letni voznik vozil osebni avtomobil iz smeri Dolenjega Maharovca. Pri Gorenji Gomili je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, trčil v varovalno ograjo, od tam pa je vozilo odbilo v potok, kjer je obstalo. Hudo poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico.

O nesreči na cesti med Podzemljem in Gradcem so bili metliški policisti obveščeni v petek nekaj po 14. uri. V nesreči sta bila udeležena voznik kmetijskega traktorja in voznik osebnega avtomobila. Voznik osebnega avtomobila naj bi ob prehitevanju trčil v zadnji del kmetijskega traktorja, ki je že zavijal levo in namero nakazal z vklopljenim smernikom. V nesreči se je lažje poškodovala potnica na kmetijskem traktorju.

Pod vplivom alkohola

Sevniški policisti so bili v soboto nekaj pred 19. uro obveščeni o prometni nesreči v Rovišču pri Studencu. Ugotovili so, da je 58-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in vožnje po levem smernem vozišču izgubil oblast nad vozilom in se večkrat prevrnil. Voznik, ki je pripeljal iz nasprotne smeri, je, da bi se izognil trčenju, zapeljal s ceste na dvorišče. 58-letni povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola, saj je imel v litru izdihanega zraka 1,05 miligramov alkohola. Lažje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Na parkirnem prostoru v Novem mestu je v soboto v večernih urah 36-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkiran avtomobil in ga poškodoval. Povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,61 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

O prometni nesreči, ki jo je na parkirnem prostoru povzročil pijan voznik, so bili včeraj obveščeni tudi sevniški policisti. 51-letni voznik neregistriranega kolesa z motorjem je na pakirnem prostoru v Čužnji vasi trčil v osebni avtomobil in po nesreči odpeljal. Policisti so ga izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,00 miligramov alkohola. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog v višini 2440 evrov.

Vlomi in tatvine

V Sevnem je v noči na petek nekdo skozi garažna vrata vlomil v stanovanjsko hišo in iz kleti ukradel suhomesnate izdelke. Lastnika je oškodoval za 400 evrov.

Na Selih pri Raki je med četrtkom in petkom neznanec vlomil v zidanico. Ukradel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Krški policisti so bili obveščeni, da je v noči na petek v Straži pri Raki nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel 50 evrov.

V noči na soboto je v Trebnjem neznanec vlomil v zabojnik ob športnem igrišču in ukradel televizijski sprejemnik. Škode je za okoli 1500 evrov.

Krški policisti so v soboto okoli 18. ure v Brestanici zalotili 32-letnega in 43-letnega vlomilca iz okolice Krškega, ki sta v Brestanici vlamljala v gospodarski objekt. Okoliščine še preiskujejo, po zaključeni preiskavi pa ju bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Zasegli ukraden Nissan qashqai

Na mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je v nedeljo na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila Nissan quashquai. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil avtomobil ukraden v Italiji. 41-letnemu vozniku iz Srbije so odvzeli prostost in zasegli ukraden avtomobil. O ugotovitvah so seznanili pristojno tožilstvo.

R. R.