Škof zapušča Francijo in gre v Nemčijo

Škof je v tej sezoni za PSG, ki brani prvenstveni naslov in je trenutno vodilna ekipa francoske lige, odigral 42 tekem in ima 33,46-odstotno uspešnost. Za slovensko reprezentanco je odigral 188 tekem, leta 2016 tudi na olimpijskih igrah. "Vedno so bile moje sanje, da zaigram v nemški bundesligi," je ob tem dejal Škof.

"To, da se rokometaš takšnega formata odloči za HC Erlangen, kaže, da ne uživamo dobrega ugleda le v Nemčiji, pač pa tudi v Evropi," pa je po podpisu pogodbe dejal direktor kluba Rene Selke.

