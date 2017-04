Prevrnil se je traktor, pomagali skritim v tovornem vlaku

3.4.2017 | 19:10

Novo mesto, Brežice - Danes so imeli reševalci kar precej dela. Ob 16.30 se je v gozdu v Škocjanu pri spravilu lesa traktor prevrnil na traktorista. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so traktor postavili na kolesa in pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanega do reševalnega vozila.

Ob 15.25 se je na avtocesti pri Zaloke, občina Krško, voznik osebnega vozila prevrnil na streho. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGE Krško so so zavarovali kraj nesreče, postavili vozilo na kolesa, odklopili akumulator, počistili razlite motorne tekočine in nudili pomoč vlečni službi. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ob 17. uri je pri naselju Drama padel kolesar in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob osmih so v Starem trgu ob Kolpi v večstanovanjskem objektu gorele saje v dimniku. Gasilci PGD Stari trg ob Kolpi so nadzorovali izgorevanje saj, prezračili zadimljene prostore in pregledali okolico dimnika.

Ob 14.30 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela suha trava, podrast in odpadni material. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence pogasili požar na površini okoli tisoč kvadratnih metrov.

Ob 17. uri je pri Zobčevi ulici v Novem mestu gorel gozd. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na več požariščih na površini okoli 600 kvadratnih metrov.

Ob 8. uri je na Lenartovi poti v Brežicah zagorelo v predelovalnici mesa. Gasilci PGD Brežice in Brežice okolica so požar pogasili, odklopili elektriko, prezračili zadimljene prostore in objekt pregledali s termo kamero.

Ob 14.30 so na železniški postaji v Dobovi, gasilci PGD Mihalovec pomagali reševalcem NMP Brežice pri oskrbi šestih potnikov skritih v tovornem vlaku.

D. O.