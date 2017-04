Ni predaha za gasilce, nenehno na terenu

4.4.2017 | 07:05

Včeraj ob 18.02 je v bližini Ulice 21. oktobra v Črnomlju gorela podrast in grmičevje. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar na površini 500 kvadratnih metrov.

Ob 21.48 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili ogenj na površini približno tisoč kvadratnih metrov. O dogodku so bili obveščeni policisti PU Novo mesto.

Ob 20.08 je v kraju Dobe, občina Kostanjevica na Krki, zagorela podrast in kup vej. Posredovali so gasilci PGD Kostanjevica, ki so požar na površini sto kvadratnih metrov pogasili.

Ob 20.44 sta v zaselku Izirk pri Leskovcu v občini Ivančna Gorica goreli trava in podrast. Posredovali so gasilci PGD Višnja Gora, Vrh nad Višnjo Goro,Kriška vas, Stična in Metnaj, ki so pogasili požar na površini 1,5 hektara. Ko so se gasilci PGD Stična vračali iz intervencije so med Leskovcem in Stično pogasili še en požar na površini 50 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Vrh nad Višnjo Goro so ostali na požarni straži.

Ob 20.58 je na Radenskem Polju v občini Grosuplje zagorela trava. Posredovali so gasilci PGD Zagradec, Gatina in Veliko Mlačevo, ki so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 18.09 je v bližini naselja Sela pri Šmarju v občini Grosuplje v gozdu gorela podrast na površini 150 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Šmarje Sap.

Ob 16.43 je v bližini naselja Nemška Loka v občini Kočevje gorela trava in podrast v gozdu na površini dveh hektarjev. Požar so pogasili gasilci PGD Predgrad in Koprivnik.

Ob 15.55 je od Šalke vasi proti Klinji vasi, občina Kočevje, zagorela trava in podrast. Požar na površini okoli pol hektarja so pogasili gasilci PGD Kočevje, Šalka vas in Klinja vas.

Ob 12.43 sta na Rakitnici v občini Ribnica zagoreli trava in živa meja v bližini lovskega doma. Gasilci PGD Rakitnica so pogasili približno 150 kvadratnih metrov goreče površine.

Ob 16.53 je pri Prigorici v Zalužju, občina Ribnica, na površini okoli 250 kvadratnih metrov gorela trava. Požar so pogasili gasilci PGD Prigorica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDOŠIČI .

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

-od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA;

-od 8.00 do 12.00 OBČASNO prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZBURE;

-od 8.00 do 11.00 bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI ŠMAR. TOPLICAH;

-od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOGLO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

-od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS PRI DOBRNIČU;

-od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNO na izvodu SPODNJE ŽELEZNO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Gradnje Gorjanci nizkonapetostni izvod Gradnje vas in Mladje v času med 9.00 in 12.00 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Pohanca nizkonapetostni izvod Gornja Pohanca smer Zdole v času med 8.00 in 10.00 uro.

M. K.