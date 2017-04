Novo vodstvo Gasilske zveze Ivančna Gorica

Slavko Zaletelj in Jure Strmole

Staro in novo vodstvo GZ Ivančna Gorica

Stična - Na letnem zboru Gasilske zveze Ivančna Gorica, ki povezuje 17 prostovoljnih gasilskih društev v občini, so podelili razrešnico staremu vodstvu organov gasilske zveze in izvolili novega. Predsednik je postal Jure Strmole (PGD Stična), poveljnik pa Slavko Zaletelj (PGD Zagradec). Izvolili so tudi člane drugih organov zveze, je sporočil Gašper Stopar iz ivanške občine.

Prisotne je uvodoma pozdravil dosedanji predsednik GZ Ivančna Gorica Lojze Ljubič, ki je bil v vodstvu Gasilske zveze Slovenije več kot 30 let in hkrati tudi 62 let v vodstvenih organih občinskih gasilskih zvez, od leta 1995 je bil predsednik GZ Ivančna Gorica. Ob zaključku svojega govora je nosilec najvišjega čina v gasilstvu v Republiki Sloveniji navzočim zaupal še, da so prostovoljna gasilska društva v občini Ivančna Gorica v celoti usposobljena, da zveza ob koncu leta 2016 ni zadolžena in zato vodenje zveze mirne vesti lahko prepusti njegovim naslednikom.

Poveljnik GZ Ivančna Gorica Lovro Markovič je spregovoril o letu 2016, ki je bilo polno dela tako operativnega kot izobraževalnega. Lani je bilo zabeleženih 86 interventnih dogodkov v občini, od tega 72 intervencij za 16 prostovoljnih društev. Nobene intervencije ni imelo le gasilsko društvo Metnaj. Skupno je na vseh posredovanjih sodelovalo 134 enot s 1441 operativci. Ob zaključku se je vsem gasilcem zahvalil za podporo ob njegovem 22 letnem obdobju poveljevanja gasilske zveze Ivančna Gorica.

Ob tej priložnosti so Lojzetu Ljubiču in Lovru Markoviču podelili naziv častni predsednik in poveljnik Gasilske zveze Ivančna Gorica.

Zbrane so na redni letni skupščini pozdravili mnogi gosti – med njimi tudi ivanški župan Dušan Strnad, poveljnik Štaba Civilne zaščite Občine Ivančna Gorica Jože Kozinc in mag. Ciril Tekavčič, vodja izpostave Ljubljana na Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Staremu vodstvu so izrekli veliko hvalo in zahvalo, novemu pa veliko delovne zagnanosti, dobrega sodelovanja med društvi in lokalno skupnostjo, uspešnih usposabljanj in čim manj intervencij, je v sporočilu za javnost še zapisal Stopar.

J. A., foto: Gašper Stopar

