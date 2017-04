Čebelice obiskal Štorko

4.4.2017 | 10:05

Novo mesto - Otroci in vzgojiteljici iz skupine Čebelice, Vrtca Ciciban Novo mesto, enote Mehurčki, smo se na pustni torek spremenili v mucke, čebelice, zajčke, pikapolonice, minione in miške. Fotografirali smo se in s fotografijo sodelovali v Baby Centrovem pustnem natečaju za super nagrade. Kot tako prisrčne najmlajše maškare smo javnost več kot očitno prepričali, saj smo uspeli zbrati zadostno število všečkov in se uvrstili med zmagovalnih pet skupin.

Na zadnji marčevski dan, 31. marca, nas je zato obiskal maskota Štorko in nam izročil zasluženo nagrado, dve ogromni škatli novih igrač za otroke. Otroci in strokovne delavke Vrtca Ciciban Novo mesto se veselimo igre z njimi.

Alja Pezelj Lusavec

