Pravljična skrinja

4.4.2017 | 10:15

Novo mesto - Tudi letos smo otroci Zasebnega družinskega vrtca Ringa raja priredili dan družin na OŠ Grm in našim dragim pripravili nepozabno prireditev. Obarvali smo jo v pravljične barve, ki smo jih poiskali v Pravljični skrinji, našem celoletnem vrtčevskem projektu. Še posebej nas je navdihnila zgodba Muca Copatarica, ki so jo otroci iz skupine Slavčki tudi zaigrali ter popestrili s petjem in plesom.

Čeprav mlajši, so se izkazali tudi otroci iz skupin Črički in Siničke. Letos pa sta se nam na odru pridružila tudi mlada violinistka Tereza Zupet in akademski glasbenik Matevž Novak, ki nas je spremljal na klavirju, z nami pa je bila tudi naša plesna učiteljica Nina, s katero smo veselo zaplesali. Prav lepo je bilo prisluhniti pohvalam, saj smo v nastop vložili veliko truda. Naj v teh čarobnih spomladanskih dneh pravljice navdihujejo tudi vas.

Strokovne delavke ZDV Ringa raja Novo mesto

