Sovice za materinski dan

4.4.2017 | 10:25

Trebnje - Na povabilo mamice, ki je članica Kulturnega društva Trebnje, smo v soboto, 25.marca, otroci iz oddelka Sovice Vrtca Mavrica Trebnje nastopili na tradicionalni prireditvi ob materinskem dnevu v Kulturnem domu Trebnje. Predstavili smo se z deklamacijo Mamam in peto pesmijo Jaz sem mala roža. Za nastopajoče triletne malčke in strokovne delavke je bila to čudovita, neprecenljiva izkušnja, kajti v taki zasedbi smo nastopili prvič.

Otroci so bili prisrčni, spontani, suvereni, svoj nastop so opravili odlično. Gledalce nismo pustili ravnodušne, namenili so nam dolg in bučen aplavz. Celo kakšna mamina solzica se je utrnila, smo izvedeli kasneje.

Doživeli smo čudovito izkušnjo, ki nas je vse še bolj povezala. Bila je prva, a zagotovo ne zadnja.

Otroci in strokovne delavke Radojka, Suzana in Petra