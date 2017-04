Trčil v ograjo na avtocesti; iz semaforjev pokradli akumulatorje

4.4.2017 | 10:55

Foto: arhiv DL

Včeraj okoli 15.30 se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pri Smedniku v smeri proti Obrežju. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil 53-letni voznik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad avtomobilom, trčil v varovalno ograjo in se prevrnil. 41-letno potnico, ki se je v nesreči lažje poškodovala, so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Kradejo kot srake

Med 31. 3. in 3. 4. je v Novem mestu nekdo skozi vrata vlomil v poslovne prostore in povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V kraju Pleš na območju Policijske postaje Dolenjske Toplice je med nedeljo in ponedeljkom nekdo odpeljal akumulatorje dveh semaforjev, s katerima je bila urejena zapora ceste. Škode je za okoli 500 evrov.

V naselju Ob Težki Vodi v Novem mestu je v noči na ponedeljek neznanec vlomil v gospodarski objekt in vzel baterijski vijačnik in inverterski generator. Lastnika je oškodoval za 1.200 evrov.

Predali so jih Hrvatom

Policisti Policijske postaje Krško so včeraj v jutranjih urah izsledili in prijeli tri državljane Afganistana, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Popoldne so policisti Postaje mejne policije Dobova pri pregledu tovornega vlaka našli tri državljane Afganistana, dva državljana Alžirije in državljana Libije, ki so se skriti v tovorne cisterne skušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Policisti so jih s pomočjo gasilcev rešili iz cistern, kasneje so jih dehidrirane in obnemogle oskrbeli še reševalci. V nadaljnji postopek so jih prevzeli hrvaški policisti.

J. A.