V svet odraslosti vstopamo z osebnim finančnim planom

4.4.2017 | 10:45

Na banki

Novo mesto - Na Ekonomski šoli Novo mesto smo od 27. do 31. marca namenili naše učne ure dodatnemu osveščanju o upravljanju z lastnimi finančnimi sredstvi in tako obeležili Svetovni teden izobraževanja o financah.

Učni program naše šole je že v svojem bistvu zasnovan tako, da se pri strokovnih predmetih učimo o financah. Dijaki programa ekonomski tehnik imamo celo predmet finančna pismenost. Kljub temu je upravljanje z osebnimi financami tako pomembno, da smo želeli naše znanje še poglobiti.

Ker pri osemnajstih letih stopamo v svet odraslosti, smo se dodatnega finančnega opismenjevanja udeležili dijaki drugih letnikov. Obiskali smo poslovalnico Nove Ljubljanske banke d. d. Novo mesto, kjer so nam podali kar nekaj koristnih informacij.

Luka Brkopec

Luka Brkopec, dijak 2. b, programa ekonomski tehnik, je bil zelo navdušen nad obiskom novomeške poslovalnice: » Že od nekdaj me zanima bančništvo, zato tudi obiskujem ekonomsko šolo. Obisk banke sem izkoristil za to, da sem dobil odgovore na vprašanja, ki me že dlje časa zanimajo, npr. ali ima Ameriška federalna banka vpliv tudi na Slovenijo, oz. ali njihove obrestne mere vplivajo tudi na naše. Zastavil sem jim kar nekaj vprašanj in na vsa so mi z veseljem odgovorili.«

Lucija Kirar

Lukova sošolka Lucija Kirar pa je bila vesela, ker so jim na banki razložili, kaj pomeni vzeti posojilo, katere nevarnosti se pri tem pojavljajo, kako je s posojilom za mlade … Kot je dejala, si bo najbolj zapomnila naslednje: »Varčevati moramo, ko imamo nekaj denarja. Vsak mesec moramo dati nekaj na stran, vsak evro pride prav takrat, ko imamo težave. Naučila sem se, da varčujemo lahko tudi mladi, če se naučimo, da na dolgi rok vsak kovanec šteje. Poslušala bom nasvet, ki so nam ga dali v NLB in izdelala svoj finančni plan.«

Lara Hančič in Tjaša Grabrijan

Laura Hančič in Tjaša Grabrijan, dijakinji 2. a oddelka, sta o dogajanju povedali naslednje: »Na obisku Nove Ljubljanske banke so nam predstavili delo s financami, predvsem pa nas opozorili na varčevanje. Po obisku banke je na našo šolo prišel gospod Vill, ki nam je predstavil podjetje Medeni butik Voglar. Opisal nam je njihovo proizvodnjo in potek njihovega poslovanja ter nam predstavil njihove izdelke. Tako smo dobili vpogled tudi v poslovanje podjetja. Gospod Vill pa je poskrbel, da se je naše finančno opismenjevanje končalo s sladkim priokusom.«

Dijaki 2. a in b EŠNM