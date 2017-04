Sodba: V FS prevozih so goljufali

4.4.2017 | 12:00

Janez Papež

Marko Zajec

Novo mesto, Žužemberk - Družbo FS Prevozi iz Žužemberka, v kateri je tamkajšnji župan Franc Škufca uradno zaposlen kot komercialist, je novomeško okrajno sodišče spoznalo za odgovorno preslepitve pri pridobivanju ugodnosti. Sodba še ni pravnomočna.

Podjetje FS prevozi, storitve in trgovina, ki je bilo do leta 2006 v lasti žužemberškega župana Škufce, potem pa je lastniško iz njega izstopil, je med februarjem 2010 in junijem 2011 od ministrstva za promet neupravičeno pridobilo 134 tisoč evrov kompenzacij. Gre za denar, ki je namenjen nerentabilnim linijam, da jih prevozniki ne ukinejo. V tem konkretnem primeru, naj bi FS prevozi predložili neresnične podatke, ki so izkazovali slabo poslovanje, s čimer so postali upravičeni do kompenzacij.

VRNILI IN PLAČALI ŠE OBRESTI

Ko je tekel še predkazenski postopek, so FS prevozi ministrstvu preplačane kompenzacije že povrnili in plačali še zamudne obresti (januarja 2014 so nakazali skoraj 160 tisočakov), a kljub temu se kazenski postopek ni ustavil.

Zunanji sodelavec Iztok Kunej, ki je tedaj urejal področje kompenzacij, je v ločenem kazenskem postopku, ki se je nanašal na iste posle, priznal, da je na ministrstvo pošiljal neresnične podatke in tako omogočil, da je družba FS pridobivala subvencije. Sodnica Melita Perko ga je obsodila na eno leto in 11 mesecev zapora v preizkusni dobi štirih let, poleg tega je dobil še stransko kazen - plačilo tri tisoč evrov.

NISTA GA NADZIRALA

V času sojenja pravni osebi (FS prevozi) je tožilec Igor Vertuš obtožni predlog nekoliko spremenil in poleg preslepitve vanj vključil še tedanja direktorja. Tako ga je na koncu definiral, da sta direktorja Marko Zajec in Janez Papež »opustila dolžno nadzorstvo nad zakonitostjo ravnanja Iztoka Kuneja, ki je kot družbin pooblaščeni sodelavec, zadolžen za uveljavljanje subvencij in kompenzacij z naslova gospodarske javne službe – javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem prometu, v imenu družbe in v njeno korist pridobil protipravno premoženjsko korist.« Na sodišču je tožilec poudaril, da ima spremenjeni obtožni predlog še vedno enak očitek (goljufija družbe FS prevozi), kateremu je dodal le še dodatni očitek, da sta direktorja opustila nadzorstvo nad Kunejem.

Sodnica Melita Perko je v sodbi sledila spremembi obtožnega predloga, družbi pa je naložila tudi plačilo 45 tisoč evrov denarne kazni. Kot rečeno, sodba še ni pravnomočna, saj so v FS prevozih napovedali pritožbo.

PRITOŽILI SE BODO

»Seveda se bomo pritožili. Moja stranka lahko odgovarja le za kazniva dejanja, ki so bila očitana v postopku, in ne za stvari, ki jih v postopku ni bilo. S tem, ko je tožilec spremenil obtožni predlog, gre za novo zgodbo, to ni več prvotni očitek, ko je šlo za to, da je zunanji izvajalec dajal napačne podatke, zdaj gre za očitek, da sta direktorja opustila nadzor nad njim,« je za Dolenjski list povedal odvetnik FS prevozov Borut Škerlj.

Velja ponovno poudariti, da v danem postopku ne gre zgolj za formalizem. V primeru, da bi tudi drugostopenjski organ izrekel sodbo, kakršno je prvostopenjski, bi FS prevozi izgubili možnost, da bi še kandidirali na javnih razpisih za prevoze (v njih se zahteva nekaznovanost pravne osebe), kar bi bil za družbo zelo hud udarec.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu 30. marca 2017.

Janja Ambrožič

starejši najprej

Komentarji (1) 51m nazaj OBČAN To, kar je bil Boštjan Kovačič-Lurški za Novo mesto, kar je Zoran Janković-Zoki za Ljubljano, Popović za Koper, je Franci Škufca za Žužemberk-MAFIJA!