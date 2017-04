Akrapovič presegel mejo tisoč zaposlenih

Ivančna Gorica, Črnomelj - Ivanški Akrapovič, ki je svojo proizvodnjo predlani preselil v Črnomelj, je lani z 92,5 milijona evrov prometa predlansko prodajo na ravni skupine presegel za 16 odstotkov. Po revidiranju in konsolidaciji na ravni skupine pričakujejo približno 12,5 milijona evrov čistega dobička, s čimer bodo predlanski izid presegli za dobro polovico.

Akrapovičev finančni direktor Matej Akrapovič je za STA povedal, da letos načrtujejo prodajo, ki bo prvič v zgodovini podjetja presegla sto milijonov evrov, hkrati je napovedal dobiček na približno lanski ravni ali nekaj nad njo.

Kot drugi letošnji preboj je navedel, da so na ravni skupine pri zaposlenih 1. aprila presegli število tisoč.

Akrapovič sicer v Črnomlju zaposluje približno 700 in v Ivančni Gorici še preostalih približno 300 ljudi. Na ravni skupine so lani na novo zaposlili okoli 80 ljudi. Letos naj bi jih še okoli 40, deset v Ivančni Gorici in 30 v Črnomlju, kjer pa se vse bolj soočajo z omejeno ponudbo kadra, je dodal finančni direktor.

Akrapovič, ki ima v Črnomlju skupaj z novim logističnim centrom na razpolago 23.000 kvadratnih metrov površin, je v Ivančni Gorici ohranil vodstvo družbe, razvojni oddelek, livarno, orodjarno in oddelek predproizvodnje.

V Črnomlju nameravajo število zaposlenih postopoma še krepiti, ob zdajšnji rasti pa naj bi v Beli krajini ob koncu desetletja oz. do leta 2020 zaposlovali do 800 ali tudi več ljudi.

V Akrapoviču, kjer so za naložbe na ravni skupine lani namenili približno tri milijone evrov, podoben znesek za ta namen načrtujejo tudi letos. V Ivančni Gorici konec leta načrtujejo ureditev novega testnega središča, predvidoma leto pozneje pa še gradnjo nove upravne stavbe.

Med glavne Akrapovičeve izdelke s približno 70 do 75 odstotki sodijo motociklistični izpušni sistemi, njihov avto segment, ki se stalno povečuje, pa dosega 25 do 30 odstotkov prodaje.

Največ prodajo na trgih EU, v Nemčiji, Franciji in Italiji, njihova prodaja pa se krepi tudi v ZDA in na Kitajskem. V Sloveniji prodajo manj kot odstotek svojih izdelkov, je še povedal finančni direktor Akrapovič.