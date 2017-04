Tudi letos bodo ocenili več kot tisoč vzorcev

Stara Gora pri Gradišču - V okviru praznika dolenjskih vinogradnikov pod okriljem Zveze društev vinogradnikov Dolenjske vsako leto poteka tudi tradicionalno ocenjevanje vin, nad katerim letos bdita vinogradniški društvi Trebnje in Lisec Dobrnič. Tokrat so za tridnevno ocenjevanje, ki so ga v Stari Gori pri Gradišču začeli danes, zbrali več kot tisoč vzorcev različnih vin, s čimer dolenjsko ocenjevanje ostaja največje pri nas.

Na ocenjevanje, ki je tudi letos potekalo pod strokovnim pokroviteljstvom strokovnega društva vinogradnikov in vinarjev Slovenije, so namreč prejeli 1.106 vzorcev vin iz vseh 32 društev vinogradnikov, ki so člani Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske, kar je sicer nekaj manj kot lani. Člani ocenjevalnih komisij so od tega pod drobnogled vzeli največ vzorcev dolenjskega posebneža, prejeli so jih 443, od tega tudi 42 kandidatov za kralja cvička.

Drugo največje število vzorcev po zastopanosti na letošnjem ocenjevanju so modre frankinje, največ letnika 2016, približno četrtina pa je starejših letnikov, pripoveduje predsednik ocenjevanja Samo Hudoklin. Sledijo še dolenjsko belo vino in ostale tako rdeče kot tudi bele sorte, prejete vzorce pa bodo tri dni ocenjevale štiri ocenjevalne komisije s po petimi člani.

Vsa najbolje ocenjena vina bo, tako kot doslej, mogoče poskusiti na tradicionalni tridnevni prireditvi Teden cvička, ki ga bodo letos od 26. do 28. maja vnovič gostili v Trebnjem, podrobneje o letniku 2016 in pomenu tovrstnih ocenjevanj pa v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

