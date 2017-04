Zapeljala s ceste in pristala v bolnici; na avtomobila padla paleta z umetnim gnojem

4.4.2017 | 18:25

Foto: arhiv DL

Zjutraj ob 8.08 je med Migolico in Sajenicami na območju Mirne kombinirano vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci PGD Trebnje so mesto nesreče zavarovali, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili voznico in jo prenesli do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so jo oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorela suha trava

Ob 14.15 je v gozdu pri naselju Koroška vas (občina Novo mesto) gorela suha trava, podrast in grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Podgrad-Mehovo so požar na površini okoli 1,5 hektarja omejili in pogasili. O dogodku so bili obveščeni policisti.

Rešili psa

Danes ob 8.33 so gasilci Poklicne gasilske enote Krško na Zdolski cesti v Krškem s tehničnim posegom občanu odprli zaklenjeno osebno vozilo, v katerem je bil ujet pes. Obveščene so bile pristojne službe.

Prevrnila se je paleta

Ob 11.06 se je na Savski cesti v Sevnici prevrnila paleta z umetnim gnojem in pri tem poškodovala dve osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so si ogledali mesto dogodka, njihovo posredovanje pa ni bilo potrebno. Obveščene so bile pristojne službe.

J. A.