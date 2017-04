FOTO: Krkin teden humanosti in prostovoljstva (drugi dan)

4.4.2017 | 18:50

Novo mesto - Krkini prostovoljci so drugi dan družbeno-odgovorne akcije Krkin teden humanosti in prostovoljstva sodelovali na različnih dejavnostih in lokacijah. Med drugim so pakirali živilske pakete in razvrščali oblačila. S to dobrodošlo pomočjo na Rdečem križu in Karitasu krkaši vsaj za kratek čas olajšamo delo ostalim prostovoljcem.

"Hkrati krepimo zavest, da je treba priskočiti na pomoč. Ta je še posebej pomembna ob dogodkih, kot so naravne nesreče, ko potrebujejo veliko pridnih rok. Tudi Krkini prostovoljci smo marljivi, saj smo v zadnjih petih letih v Novem mestu, Ljubljani in Ljutomeru pripravili 3670 živilskih paketov. Včeraj pa je 24 prostovoljcev na Karitasu in Rdečem križu pomagalo razvrstiti oblačila in pripraviti 450 prehrambnih paketov," so sporočili iz podjetja.

Dobrota ustvari veliko notranjega zadovoljstva

Na Karitasu v Novem mestu je pri pripravi živilskih paketov letos pomagala tudi Aleksandra Špindler iz Korporativne ekonomike. "Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva sem se tri leta udeleževala kot krvodajalka, letos pa sem se odločila, da sodelujem še pri pripravljanju paketov na Karitasu in tako še na drug način sodelujem pri dobrodelnih dejanjih," je povedala. Aleksandra pa je odprtih rok tudi čez leto, saj zbira oblačila, obutev in igrače in jih nato odnese v vrtec, da jih razdelijo socialno ogroženim otrokom.

"Dobrota se obrestuje in v naših srcih ustvari veliko notranjega zadovoljstva. Vsak od nas mogoče potrebuje le poziv, da se odzove in pomaga. Sodelavcem bi rada sporočila predvsem to, da je vedno pravi čas za pomoč in prostovoljstvo. Nikoli ni prepozno," še sporoča.

Raznovrsten program povezovanja z društvi in zavodi

Jutri, tretji dan Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva, se bodo posvetili sodelovanju z društvi in zavodi, so sporočili iz Krke. Predstavili bomo različne delavnice – urejanje zeliščnega vrta v lončkih, izdelovanje velikonočnih izdelkov in čebelarstvo.

REZULTATI PRVEGA DNE:

- 24 prostovoljcev je na Karitasu in Rdečem križu pomagalo razvrstiti oblačila in pripraviti 450 prehrambnih paketov,

- zbrali so 228 kg oblačil, knjig, igrač in drugih potrebščin,

- 62 krkašic in krkašev je darovalo skoraj 28 litrov krvi (13 jih je kri darovalo prvič),

- 160 krkašic in krkašev prostovoljcev (21 se jih je akcije udeležilo prvič).

