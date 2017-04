Na dolenjski avtocesti umrl voznik osebnega vozila

4.4.2017 | 20:00

Foto: arhiv DL

Drnovo - Danes okoli 18. ure se je na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež v smeri Obrežja zgodila huda huda prometna nesreča, ki je bila usodna za voznika osebnega vozila. Alenka Drenik s PU Novo mesto je za Dolenjski list povedala, da še vedno poteka ogled kraja nesreče, je pa potrdila informacijo, da sta bila v nesreči udeležena osebno in tovorno vozilo.

Prometno-informacijski center za državne ceste poroča, da je zaradi tega dolenjska avtocesta med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež v smeri Obrežja zaprta. Voznike osebnih vozil so preusmerili z avtoceste na priključku Drnovo priklopnike in polpriklopnike pa pred priključkom Drnovo v smeri Obrežja izločajo.

J. A.