Danes brez elektrike

5.4.2017 | 07:15

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LAZE izvod Laze Šobar- Radoha.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOGLO;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA ŠUMBERK, TP SREBOTNICA, TP PODŠUMBERK, TP LOG PRI ŽUŽEMBERKU, TP ARČELCA, TP ORLAKA, TP REPLJE, TP VRTAČE in TP VOLČJA JAMA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Drnovo izvod gostilna Pacek med 8. in 10.30 uro, Brezovica Gorjanci izvod Brezovica med 8. in 12. uro in Male Vodenice izvod Male vodenice levo med 12.30 in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP postaj Brežice prosvetni dom izvod levo Cirenski med 8. in 10. uro, Trnje hlevi, Mostec, Mostec vas in Čistilna Mostec med 6. in 7. uro.

M. K.