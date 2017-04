Na otvoritvi kasaške sezone 2017 Šentjernejčani v Ljubljani odlični

5.4.2017 | 07:50

Na dirki v Ljubljani v ospredju (drugi z desne) veteran kasaških vajeti Vojo Maletić s Felix-om (AT). (Foto: Boris Vranić)

Šentjernej - Otvoritev in uvod v kasaško sezono 2017 so člani Kluba za konjski šport Šentjernej končno dočakali pretekli konec tedna v Stožicah v organizaciji Kasaškega kluba Stožice Ljubljana. Lepo in sončno vreme ter odlično pripravljena hipodromska steza sta poskrbela za hitre dirke.

Kot sporočata Lana Zrinjanin in Rok Hočevar, sta najhitrejši čas dneva 1:16,6 na razdalji 1.600 metrov postavila Šentjernejčan Marko Gorenc in Narcis Peški (KK Stožice Ljubljana).

V 2. točki sporeda, Avtoštart za 3 do 14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 1.500 evrov, je za odlično 3. mesto poskrbela voznica Lana Zrinjanin s 5-letno kobilo Giselle. Dirko sta končali s časom 1.20,4 na razdalji 1.600 metrov. Prvo mesto je suvereno pripadlo Darji T. Dolinšek s konjem Didier Blue s časom 1.17,2.

V 3. točki sporeda, Avtoštart za 3 do 14 letne EU kasače z zaslužkom do 3.000 evrov, smo videli izenačeno skupino konj. Veteran kasaških vajeti Vojo Maletić je s Felix-om (AT) po ogledu fotofinish-a osvojil 2. mesto s časom 1.19,0 na razdalji 1.600 metrov. Zmaga pa je s časom 1.18,5 pripadla Ive Dovžanu in Udar`s (IT), katerega rejec je Šentjernejčan Alojz Novak.

V 5. točki sporeda, Avtoštart za 3 do 14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 15.000 evrov, je 2. mesto osvojil najhitrejši šentjernejski kasač, Dior MS na vajetih Igorja Novaka s časom 1.16,9 na razdalji 1.600 metrov.

V letošnji kasaški sezoni 2017 je Klub za konjski šport Šentjernej organizator treh tekmovalnih dni: 25. junija, 20. avgusta in 22. oktobra. Informacije o klubu in rezultate tekmovalnih dosežkov KK Šentjernej najdete na FB strani: Kluba za konjski šport Šentjernej.

L. M.