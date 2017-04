Sprejeli zaključni račun za 2016, nov odlok o komunalnem prispevku…

5.4.2017 | 09:05

Spredaj (od desne proti levi) Damjana Stopar in županja Bernardka Krnc.

Šmarjeta - Na sinočnji seji Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, ki se jo je udeležilo devet od enajstih svetnikov, so sprejeli kar nekaj pomembnih odločitev.

Med drugim zaključni račun proračuna za leto 2016, ki ga je podrobno predstavila finančnica na občini Damjana Stopar. Prihodki so bili realizirani v višini 3 milijone 259 tisoč evrov, kar je 90,9 odstotkov, odhodki pa v višini 2 milijona 805 tisoč evrov, kar pomeni 59,8 odstotkov. Slednja številka je malo nižja, ker so nekateri projekti realizirajo še v letošnjem letu, izgradnje MBO še ni bilo, in še zaradi nekaterih drugih razlogov. Poslovanje občine je v lanskem letu pregledalo Računsko sodišče, ki je izdalo pozitivno mnenje, na kar so v občini ponosni.

Blaž Malenšek.

Ne več obročnega odplačevanja

Svetniki so z 8 glasovi za in enim proti sprejeli nov Odlok o komunalnem prispevku za celotno območje občine (v 1. in 2. branju) ter program opremljanja stavbnih zemljišč. Nov odlok je bil potreben med drugim, ker je občina od 2013 zgradila veliko infrastrukture, ki jo je bilo treba upoštevati.

Milan Pajk (prvi na desni).

Nov komunalni prispevek, predvsem pa razlike, ki jih prinaša odlok v primerjavi s starim, je svetnikom predstavil Blaž Malenšek iz podjetja Esprit. Bistvenih sprememb ne prinaša, višina bo ostala ista, v nekaterih primerih bo celo nižja, 100-odstotno so prispevka oproščeni gasilski domovi. Po državni zakonodaji pa po novem ne bo več olajšav za mlade družine. Odpravljeno je tudi obročno odplačilo komunalnega prispevka, kar se je zdelo sporno svetniku Milanu Pajku, saj meni, da je za dosti občanov to velik strošek. Razlage županje in ostalih ni sprejel in zato odloka tudi ni podprl.

Lahnetovi pozitivno mnenje

Nevenka Lahne (prva z desne).

Svetniki so soglasno dali pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja OŠ Šmarjeta za obdobje 2017-2022 dosedanji ravnateljici Nevenki Lahne in se strinjali, da se je do sedaj izkazala z dobrim delom. Tako ni bilo prav nobene debate o drugem kandidatu za ravnatelja, ki prihaja iz okolice Ljubljane in ga niso podprli. Še pred tem glasovanjem je sedanja ravnateljica Lahnetova svetnike seznanila z letnim poročilom javnega zavoda za leto 2016 - cilje so uresničili 100-odstotno, poslovanje je bilo pozitivno - presežek prihodkov nad odhodki v višini 23.515 evrov bodo evidentirali na posebnem kontu kot nerazporejen presežek.

Svetniki so sprejeli še tri dokumente identifikacijskega projekta in sicer za ureditev športnih površin pri OŠ Šmarjeta, za izgradnjo parkirišč v Beli Cerkvi - dveh, enega za avtobuse in drugega za osebna vozila, ter dokument za Nordijsko hojo na podeželju, s katero je občina februarja kandidirala za nepovratna evropska sredstva.

Albin Kregar, direktor Ceroda.

Direktor podjetja Cerod d.o.o. Albin Kregar je svetnike seznanil z aktivnostmi na področju izgradnje MBO Dolenjske in Bele krajine, višja svetovalka za turizem in kulturo na občini Mateja Bobič z delom TIC-a Šmarješke Toplice za 2016 in načrti za letos, Doroteja Jazbec z regijskim poročilom odzivnosti v programu Svit v zdravstveni regiji Novo mesto v letu 2016 (kjer so Šmarječani bili pohvaljeni, saj je njihova odzivnost na program kar 68-odstotna, kar je nad slovenskim povprečjem), Emilija Lukšič in Simona Špes Šajn iz Doma starejših občanov Novo mesto pa s poročilom o izvajanju pomoči na domu, ki jo v občini koristi vedno manj občanov.

Svetniki so dali tudi soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki bo veljala od 1. maja in bo celo malce nižja od sedanje - ob delavnikih bo znašala za uporabnika 8,20 evrov (subvencija občine je 11,20 evrov), ob nedeljah 9,96 evrov (13,60) in ob državnih praznikih 10,31 evrov (14,09).

Besedilo in foto: L. Markelj

