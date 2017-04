Zakaj tako čudna ureditev prometa pri nekdanji kapelici?

5.4.2017 | 15:45

Novo mesto - Marsikdo kritično ogleduje začasno prometno ureditev na Westrovi ulici v KS Drska v Novem mestu, kjer so konec lanskega decembra podrli Marijino kapelico in stare lipe ob njej.

Kapelica sredi ceste je ovirala promet, ki je bil zlasti zadnja leta tu zelo gost, saj večina obiskovalcev bližnjega Šolskega centra z dvorano Leona Štuklja ter stanovalcev velikega blokovskega naselja na Drski ubira pot čez železniško progo in skozi krožišče pri železniški postaji Kandija. »A sedanja ureditev poti, ki je - upam vsaj, začasna - je tako neprimerna, da se prav vsak uporabnik - voznik ali pešec, sprašuje, kdo si jo je zamislil. Cesto so speljali zelo ozko in z ostrim ovinkom, da se kaka večja avtomobila že težko srečata, biti pa morata res zelo previdna. Človek bi še razumel, če bi bila stiska s prostorom, a ni. Cesto bi lahko naredili bolj naravnost, pa bi zraven za pešce ostal še zelo širok pas,« meni Novomeščan, ki nas je poklical s to pripombo.

Namesto, da bi šli pešci po širokem pasu na levu, nekateri hodijo kar ob ozki prometni cesti.

Na Mestni občini Novo mesto pravijo, da Westrova ulica zaradi nepreglednosti in velikega števila dijakov, ki po tej poti prihajajo do Šolskega centra Novo mesto, predstavlja res eno bolj problematičnih prometnih točk. "Do celovite prenove tega območja smo zato poleg odstranitve kapelice, ki je ovirala promet in zmanjševala preglednost, poskrbeli tudi za začasno prometno ureditev, pri čemer je bilo na prvem mestu povečanje varnosti pešcev. Izvedeni ukrep umirja motorni promet, povečuje preglednost in hkrati zagotavlja površino za pešce, ki je na tem mestu prej ni bilo," pravijo in dodajajo, da tečejo postopki za celovito prenovo.

"Skupaj z ministrstvom za infrastrukturo in Slovenskimi železnicami se bomo lotili dokončanja gradnje Šmihelske ceste z ureditvijo prehoda prek železniške proge na Westrovo ulico. Na občini si zelo prizadevamo, da bi prehod hkrati dobil še pločnik in kolesarsko stezo na obeh straneh. Trenutno je v teku ureditev meja in zemljišč, potem gremo v naročilo projektne dokumentacije za prenovo Westrove ulice do priključka na Šegovo. Občina ima prav tako v podpisovanju sofinancersko pogodbo za ureditev novega železniškega postajališča v sklopu Šolskega centra Novo mesto, ki bo predvidoma izvedeno v letošnjem letu in bo zmanjšalo dnevne migracije dijakov na območju Drske," odgovarjajo na občini.

