Računsko sodišče ima pripombe na poslovanje Občine Straža

5.4.2017 | 10:35

Ljubljana - Računsko sodišče je poslovanju Občine Straža v letu 2015 izreklo mnenje s pridržkom, saj ta med drugim ni ustrezno pripravila proračuna in nekaterih javnih naročil. Prav tako ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem javnih zavodov in podjetij, določene nepravilnosti so bile tudi pri delitvi sredstev na področju športa, kulture in turizma.

Kot ugotavlja računsko sodišče v poročilu, ki ga je danes objavilo na svoji spletni strani, Občina Straža ni pripravila proračuna, rebalansa in zaključnega računa proračuna občine po funkcionalni klasifikaciji. Obrazložitve proračuna niso popolne in župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti. V zaključnem računu niso prikazali vseh zahtevanih podatkov, pri plačilu obveznosti iz proračuna pa niso upoštevali zakonskih plačilnih rokov.

Občina je prepozno poslala v objavo obvestilo o oddaji javnega naročila za izgradnjo mostu za pešce in kolesarje preko Krke. Od podizvajalca ni pridobila pogodbe, ki bi jo moral imeti sklenjeno s svojim naročnikom, bančno garancijo za odpravo napak pa je pridobila v prenizkem znesku.

Pri nabavi opreme za telovadnico pri Osnovni šoli Vavta vas je bančno garancijo za dobro izvedbo del pridobila prepozno. Pri preizkusu kanalizacije Potok-Prapreče pa je z izdajo naročilnice prevzela za 6284 evrov več obveznosti, kot je imela načrtovanih sredstev v proračunu, ter plačala račun v znesku 1319 evrov, preden je imela zagotovljena sredstva v proračunu.

Občina po ugotovitvah računskega sodišča ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, saj od treh javnih zavodov in dveh javnih podjetij ni pridobila podatkov o stanju njihove zadolženosti. V dveh postopkih dodelitve tekočih transferjev na področju športa in turizma razpisna dokumentacija ni vsebovala vseh obveznih sestavin. V postopku dodelitve tekočih transferjev na področju športa predloga prejemnikov sredstev niso podpisali člani strokovne komisije.

Društvu prijateljev mladine Mojca Novo mesto je občina dodelila 5.102 evra z neposredno pogodbo, ne da bi prej izvedla javni razpis, v postopku dodelitve tekočih transferjev na področju kulture pa je strokovna komisija pri ocenjevanju vlog enemu vlagatelju dodelila premalo točk. Pri delitvi tekočih transferjev na področju turizma občina ni imenovala komisije za vodenje postopka, objava javnega razpisa ni vsebovala meril, občinska uprava pa ni pripravila zapisnika o odpiranju vlog, zapisnika o strokovnem pregledu in ocenjevanju vlog ter predloga prejemnikov sredstev.

Zaradi vseh teh pripomb je računsko sodišče Občini Straža podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Župan Občine Straža Dušan Krštinc bo zadeve pokomentiral v prihodnji številki Dolenjskega lista.

Komentarji (1)

Stražan Ja, vrag so ti razpisi. Največ časa na občini pokurijo, kako bi jih zaobšli, da lahko dobijo dela vezana podjetja iz kroga župana. Vedno se da nekako zaobiti. Jasno, razlaga bo zelo temeljita in prepričljiva in ne bo nič spornega.