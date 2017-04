Globoko poje

5.4.2017 | 11:05

Globoko - V telovadnici OŠ Globoko je v zadnjih marčevskih dneh potekala 12. tradicionalna prireditev Globoko poje. Na prireditvi so pod vodstvom Vesne Živič zapeli Balončki in Sončki iz Vrtca pri OŠ Globoko ter trije zbori OŠ Globoko pod vodstvom Maje Sakelšek. Predstavili so se tudi Lovski pevski zbor Globoko, ki ga je zaradi odsotnosti Francija Keneta vodil Niko Ogorevc, Mešani pevski zbor Globoko in Vokalna skupina Barbara pod vodstvom Anite Veršec in pevski zbor zaposlenih Vokalna skupina Grlice pod vodstvom Maje Sakelšek.

Ker v letošnjem šolskem letu izvajamo v šoli inovacijski projekt Povezani v glasbi, smo k zborovskemu petju povabili tudi starše in sorodnike naših otrok. Nastal je Mešani pevski zbor Žlahta, ki je zapel pod vodstvom Zinke Škofca.

Vsem, ki so kakorkoli doprinesli k uspehu prireditve, se Osnovna šola Globoko zahvaljuje. Prireditev sta povezovala Nataša Plevnik in Vilko Urek.

Katarina Slakonja, Foto: arhiv OŠ Globoko