Macedoni in Simoničeva o tem, kdo je upravičen do parkirnin

5.4.2017 | 11:30

Po zagotovilih obeh sogovornikov pogodba o stavbni pravici ne vsebuje zaveze občine, da bo parkirnina pripadla zdravstvenemu domu. V mesecu dni naj bi sicer obe strani dosegli dogovor o "odprtih" 250 tisočakih.

Novo mesto - Že na četrtkovi občinski seji in danes vnovič je moral župan MO Novo mesto Gregor Macedoni pojasnjevati, kdo je upravičen do prihodkov iz naslova zaračunavanja parkirnine na dveh javnih parkiriščih ob novomeškem zdravstvenem domu.

Direktorica ZD Novo mesto Alenka Simonič

Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni

Svet tega javnega zavoda je namreč konec februarja letos direktorico Alenko Simonič zadolžil, da uredi vsa odprta vprašanja glede te investicije. Naložbo je namreč financiral zdravstveni dom sam, za kar je namenil skupaj z ureditvijo okolice okoli 600.000 evrov, z občino pa so junija 2015 podpisali pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, saj gre za zemljišča občine.

»Mestna občina ima iz tega naslova še neke obveznosti, kar se z vodstvom zdravstvenega doma dogovarjamo in bomo v kratkem uredili,« je danes na rotovžu dejal Macedoni in še enkrat, kot na omenjeni občinski seji, zatrdil, da gre za nepremičnine mestne občine in da je tamkajšnjih 110 parkirnih mest vključenih v sistem javnih parkirišč MO Novo mesto. »Od prejšnjega mandata je res ostalo odprto vprašanje, tudi danes smo imeli z županom sestanek na to temo in pričakujem, da bomo predlagani dogovor sklenili v roku enega meseca,« je dodala direktorica Simoničeva. Šlo naj bi za 250.000 evrov, ki jih občina glede te investicije še dolguje zdravstvenemu domu, oba sogovornika pa sta zatrdila, da ne obstaja nikakršen pisni dogovor o tem, da bi se naložba pokrivala iz naslova parkirnin.

To vprašanje so namreč med drugim odprli tudi v šentjernejski občini, ki je poleg ostalih dolenjskih občin soustanoviteljica zdravstvenega doma, a glede ostalih županov je bil Macedoni danes jasen: »Tudi sam se ne ukvarjam z zdravstvenim domom v Šentjerneju, Žužemberku ali kje drugje, enako pričakujem od njih. Imamo več odprtih regijskih vprašanj, recimo deponija in Cerod, o nepremičninah na ozemlju posamezne občine pa se ne mislim pogovarjati.«

Kot smo v Dolenjskem listu že poročali, je novomeška Komunala, ki je upravljalec javnih parkirišč v MO Novo mesto, na obeh parkiriščih ob zdravstvenem domu v času od februarja do vključno decembra lani zbrala dobrih 87 tisoč evrov.

M. M., foto: Jan Judnič