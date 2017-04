So občinski svetniki naklonjeni načrtom CEROD-a?; Romski svetniki se čutijo zapostavljene

5.4.2017 | 17:00

CEROD ob regijski deponiji v Leskovcu načrtuje gradnjo 6 milijonov evrov vrednega objekta za mehansko in biološko obdelavo odpadkov Dolenjske in Bele krajine. Načrte so razkrili občinskim svetnikom na sejah, mi pa vam obširno analizo predstavljamo v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

ZAKAJ PRIMANJKUJE ZDRAVNIKOV?

Splošna bolnišnica Brežice potrebuje dodatnih devet zdravnikov. Sprašujejo se, na kakšen način privabiti kader v regijsko bolnišnico. Direktorica pravi, da so nemočni, če gre za vprašanje plač, saj jih ne morejo motivirati z višjo plačo, kot jo lahko ponudi drug izvajalec.

REŠITEV V IZVOZU NA KITAJSKO?

Obiskali smo posestvo Isteničevih na Bizeljskem, kjer so pred dvema mesecema pustošili ognjeni zublji. Znane posavske vinarje je tako udarila še ena katastrofa, obisk je upadel za kar 70 odstotkov. Preverite, kakšne načrte imajo, kje vidijo rešitev in kaj vse so še povedali naši novinarki.

IN ŠE...

Ob svetovnem dnevu Romov smo pod drobnogled vzeli delo romskih občinskih svetnikov, obiskali nekatere dogodke, izvedeli, kako so v Stari Gori pri Gradišču ocenili lanski cviček in kaj ste nam povedali bralci na terenu.

