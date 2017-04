Nastop v domu upokojencev

5.4.2017 | 10:30

Loka - Vsako leto nastopamo v domu upokojencev. Tudi letos smo in to za materinski dan. Z nami so nastopali tudi otroci iz vrtca. Zapeli smo jim nekaj pesmi, zaplesali, igrali…Bili so zelo veseli, ko so nas videli. Posebno so bili srečni, ko so dobili darilo – rožico v vazi in še lep verz. Nekateri so imeli solzne oči, drugi so z nami malo zapeli, važno pa je, da smo jih razveselili in so se imeli lepo. Meni je bilo zelo lepo, ker smo osrečili ljudi.

Manca Kosem, 5. razred, POŠ Loka

Galerija