Za materinski dan

5.4.2017 | 11:10

Loka - V sredo, 29. marca, smo učenci in učiteljice POŠ Loka pripravili nastop za materinski dan. Veliko smo vadili in imeli generalko, saj smo svojim mamicam želeli pripraviti prekrasen nastop. Ob 16. uri smo povadili še vse pesmi, kmalu pa je bila ura pet popoldne. Odgrnile so se zavese in nastop se je začel.

Najprej je bil na vrsti pozdrav in kratek govor, nato pa je pevski zbor zapel nekaj pesmi. Sledila je dramska igra. Potem smo nastopali učenci 4. in 5. razreda, za nami pa še prvošolci. Po nastopu prvošolcev se je naša dramska igra nadaljevala. Po igri so mamice, babice… razveselili učenci 2. in 3. razreda z deklamacijami. Deklamirali so odlično. Za njimi pa je na oder stopila naša odlična flavtistka, ki nam je zaigrala prekrasno pesem. Na koncu smo zapeli še pesem Mamica je kakor zarja. Ko smo končali s programom, je učiteljica Karmen povedala še nekaj besed, nato pa se je zahvalila vsem učiteljicam, tudi našemu snemalcu in gospe ravnateljici. Učiteljico Karmen pa smo presenetili s šopkom.

Mamice in babice so bile na nas zelo ponosne. Mi pa smo jih presenetili še z malim darilcem.

Emanuela Kleindienst, 5. razred

V sredo, 29. marca, smo imeli učenci loške šole nastop ob materinskem dnevu. Učenci smo se zbrali v Kulturnem domu. Na začetku je zapel pevski zbor, nato pa je sledila igrica dramskega krožka. Govorila je o muci Copatarici. Vzela jim je copate, bunde, škornje, dežnike in še marsikaj. Seveda se je tudi srečno končala. Igrica mi je bila zelo všeč. Vsak razred je imel tudi svojo točko. Nekateri so peli deklamirali, plesali…

Zapeli smo jim tudi pesem Mamica je kakor zarja. Mamice in babice so bile zelo vesele. Na koncu smo jim podarili še glinene srčke. Bilo je zelo lepo. Nastop je bil zelo lep, mamice in babice pa zelo vesele, nekatere so celo zajokale.

Neža Močnik, 5. razred

Galerija