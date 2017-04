Hitro branje in pomnjenje 2017

5.4.2017 | 11:55

Dolenjske Toplice - V tekočem šolskem letu smo se v sklopu projekta Rastoča knjiga prijavili v projekt Hitro branje in pomnjenje oziroma Hibra in Mema, ki ga izvaja UniverzumMinerva iz Maribora. Sodelovali smo poskusno z učenci od 4. do 9. razreda, ki so to želeli. Gre za dve različni tekmovanji, in sicer za hitro branje in pomnjenje, ki potekata na šolskem in državnem nivoju v štirih kategorijah: otroci, mladostniki, odrasli in upokojenci. Iz naše jugovzhodne regije je poleg naše šole sodelovala le še Gimnazija Novo mesto. Priprave za ti tekmovanji poteka vsa leta šolanja pri vseh predmetih.

Po časovnici Minerve, ki jo vodita Peter Cokan in Vanja Jus, smo izpeljali obe šolski tekmovanji in se v obeh disciplinah uvrstili tudi na državno tekmovanje. Šolsko tekmovanje v hitrem branju je bilo 15. decembra. Tekmovalo je kar 36 učencev od 4. do 9. razreda. Tekmovanje je potekalo tako, do so morali tekmovalci v čim krajšem času prebrati čim več besedila in si seveda vsebino zapomniti. Potem so dobili vprašalnik z desetimi vprašanji, na katera so morali odgovoriti. To je obsegalo tri različna besedila in seveda tri vprašalnike. Najboljši na šolskem tekmovanju so bili: Peter Pršina, 7. b, Andraž Matoš, 5. a, Živa Zgonc, 5. a in Petja Markovič iz 5. a razreda. Vsi ti učenci so se 14. januarja v Murski Soboti udeležili državnega tekmovanja v hitrem branju in vsi prejeli srebrna priznanja.

Memoriada pa je tekmovanje v pomnjenju, ki obsega več področij: imena in priimki, naključne besede, binarna števila, karte, govorjene besede…. Tekmovalci dobijo najprej besedila, ki so lahko tudi slike, grafi, števila, napisi, vabila, plakati. Te nekaj časa berejo in si jih poskušajo zapomniti. Potem dobijo vprašalnike in jih rešijo. Odločijo se lahko samo za nekaj tem ali za vse ponujene. Seveda so tudi ta besedila in vprašalniki prilagojeni starostni stopnji tekmovalcev.

Šolskega tekmovanja, ki je bilo zaradi obsežnosti in različnosti tem kar dva dni (14. in 15. februarja) se je udeležilo kar 73 učencev. Naj še povem, da so učenci petega razreda tekmovali v šoli v naravi na Kopah, kjer so bili ravno tisti teden. Najboljši na šolskem tekmovanju so bili: Matic Kapš, 9. a, Andraž Matoš, 5. a, Jaša Pavlin, 5. b in Špela Gril, 5. b. Ti učenci so se udeležili državnega tekmovanja, ki je bilo 25. marca v Brežicah. Jaša Pavlin je tam prejel srebrno kolajno v svoji kategoriji v disciplini kart, Andraž Matoš pa bronasto kolajno za imena in priimke. Vsem učencem za dosežene uspehe seveda iskreno čestitamo.

Marija Andrejčič