Belokranjsko muzejsko društvo izdalo 14. publikacijo

5.4.2017 | 12:55

Metlika - Belokranjsko muzejsko društvo, v katerem so – kot že ime pove - člani iz vseh treh belokranjskih občin, a tudi od drugod, velja za eno najstarejših društev v Beli krajini. Ustanovljeno je bilo namreč pred 68 leti.

Čeprav imajo v društvu na leto na razpolago le dobrih 2.000 evrov, vsako leto opravijo kakšno delo trajnejše vrednosti. Bodisi postavijo spomenik ali obnovijo spominsko ploščo, izdajajo razglednice in različne publikacije. Tako jim je letos uspelo izdati 14. knjigo iz knjižne zbirke Belokranjskega muzejskega društva. Tokrat je bilo to delo člana društva Toneta Jakšeta z naslovom Oh, ta ljubezen. Gre za povest iz časov gradnje belokranjske železnice izpred več kot 100 let, v katero je avtor spretno vtkal življenje svojega očeta na rodnih Škrjančah pri Novem mestu in v Metliki. Usoda je hotela, da se tudi v Tonetovem življenju prepletata ta dva kraja.

Zgodovinska dejstva o gradnji belokranjske železnice in pripravah nanjo je v knjigi nanizal kustos v Belokranjskem muzeju v Metliki Leon Gregorčič. Slikovno gradivo je obdelal Goran Roce, knjigo pa je oblikovala študentka arhitekture Vita Weiss. Publikacijo, ki je izšla v 600 izvodih, so včeraj v Metliki predstavili na letnem občnem zboru Belokranjskega muzejskega društva, ki mu predseduje Andreja Brancelj Bednaršek.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

