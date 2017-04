Andersenova noč 2017

5.4.2017 | 12:25

Dolenjske Toplice - V šolskem letu 2016/2017 smo v okviru Rastoče knjige prvič izvedli Andersenov večer in noč. To pomeni, da so lahko učenci izbirali med večerom do 21. ure in nočjo do 8. ure zjutraj naslednjega dne. V šoli smo prespali ob branju Andersenovih knjig in tako praznovali 2. april – Andersenov rojstni dan in svetovni dan otroških knjig.

V šolo smo prišli 31. marca ob 19. uri. Najprej smo odšli na literarni pohod po Dolenjskih Toplicah. Med hojo smo se ustavljali in brali odlomke iz Andersenovih pravljic: Mala morska deklica, Grdi raček, Kakor napravi stari je zmeraj prav, Svinjski pastir, Cesarjeva nova oblačil. Ob 21. uri smo se vrnili v šolo. V jedilnici nas je čakala pozna večerja oziroma povečerja. Učenci, ki so se prijavili samo za večer, so odšli domov. Ostali učenci pa so se razdelili v tri skupine in nadaljevali z branjem. Glavno vodilo večera je bilo seveda branje, pogovarjanje o prebranih besedilih. Ogledali pa smo si tudi risane filme, ki so posneti po Andersenovih delih, izdelali smo grdega račka…

Pozno ponoči, ko smo bili že vsi utrujeni, smo se odpravili k počitku in še to z Andersenovimi knjigami. Brali smo tudi leže v krogu, nato pa smo zaspali. Noč je kar prehitro minila in že je bilo potrebno vstati, pospraviti svoje stvari, se urediti… Toda naša kuharica nam je v jedilnici pripravila okusen in obilen zajtrk, ki nam je zelo teknil. Po zajtrku smo vsi odšli ven na prijetno jutranje sonce, kjer so učence že čakali starši in skupaj odšli domov.

Noč je bila zelo prijetna, neponovljiva in zabavna. Učenci in učitelji so se nanjo prostovoljno prijavili. Ob letu jo bomo ponovili in ji dodali še nove vsebine.

Marija Andrejčič