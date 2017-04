Državno tekmovanje iz kemije

5.4.2017 | 12:30

Krško - V soboto, 1. aprila, je na OŠ Jurija Dalmatina Krško potekalo državno tekmovanje iz znanja kemije, ki se ga je udeležilo 191 učenk in učencev 8. in 9. razredov dolenjske regije. Skupaj s svojimi 43 mentoricami in mentorji so uživali v eksperimentiranju, raziskovanju in poglabljanju znanja o atomih, molekulah, spojinah … in se pripravljali na tekmovanje, kjer so dokazali, da so na odlični poti v svet znanosti. Našo šolo so zastopali Luka Gorjan, Enej Trampuš, Nastja Jan, Vesna Poznič, Zala Jakhel in Tibor Pevec Novak.

Urška Erjavšek

V soboto zjutraj smo se v OŠ Jurija Dalmatina Krško zbrali najboljši kemiki Dolenjske in Posavja na državnem tekmovanju iz znanja kemije za Preglova priznanja, ki je potekalo po vsej Sloveniji. Po kratki dobrodošlici smo se tekmovalci odpravili v razrede in začeli z reševanjem nalog, kar je potekalo od 9.30 do 10.30. Sledila je pogostitev v jedilnici šole.

Kemija je veda o najmanjših delcih, ki sestavljajo vse snovi. Preučuje lastnosti snovi in njihove spremembe. Velik del te znanosti so kemijske reakcije, ki so lahko uporabne ali pa preprosto samo neko zanimivo odkritje. Brez znanja kemije, kot vsake znanosti, se človeštvo ne bi moglo razviti do točke, v kateri smo danes, saj nam kemija omogoča proizvodnjo zdravil, živil, umetnih snovi ter skupaj s fiziko sestavlja razum in zdravo pamet človeka.

Enej Trampuš, 9. c

