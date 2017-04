Predstava Gremo na vlak

5.4.2017 | 12:20

Sevnica, Zagorje ob Savi - Učenci OŠ Ane Gale Sevnica smo se v sklopu gledališkega krožka udeležili 8. republiškega srečanja gledaliških skupin OŠPP, ki je potekalo v Zagorju ob Savi. Predstavili smo se s predstavo Gremo na vlak. Gledališko skupino sestavljamo učenci: Matej Ivnik, Gregor Tovornik, Andraž Revinšek, Kristjan Smerdelj, Mojca Novak in Gabrijela Novak, vodita pa nas mentorici Mojca Zupan in Stanka Žnidaršič.

Našo predstavo so si ogledali tudi otroci tamkajšnjega vrtca in šole ter ostali učenci naše šole, ki so nas prišli spodbujati. Strokovna spremljevalka srečanja je bila Renata Kalemba, ki nas je zelo pohvalila in opazila sproščeno in vživeto igranje vlog, ki so jih predstavljali učenci. Tako nam je potrdila, da se da marsikatere ovire rušiti. Zato smo se domov vračali veseli in bogatejši za nove izkušnje nastopanja na pravem odru. Z velikim veseljem pa se udeležujemo tudi raznih prireditev v Občini Sevnica, kjer lahko dokažemo, da zmoremo tudi mi.

Gledališki krožek

Galerija