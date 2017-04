Otroški parlament občin Sevnica in Radeč

5.4.2017 | 12:00

Sevnica - V petek, 24. marca, je na sevniškem gradu potekal 27. otroški občinski parlament občin Sevnica in Radeč, katerega so se udeležili tudi učenci OŠ Ane Gale Sevnica.

Vse zbrane so pozdravili ravnateljica OŠ Sava Kladnika Sevnica, predsednik ZPM Krško ter župana občin Sevnica in Radeče. Podali so nam veliko modrih misli in toplih nasvetov, ki nam bodo prišli prav na naši življenjski poti.

Tema o kateri smo se pogovarjali in delili svoja mnenja je letos bila ˝Kdo sem in kakšen človek želim postati˝. Ob koncu smo izvolili dva predstavnika, ki bosta vse nas zastopala na nacionalnem otroškem parlamentu v Ljubljani.

Bilo nam je lepo in komaj čakamo naslednje leto, da se zopet srečamo.

Šolska skupnost OŠ Ane Gale Sevnica z mentorico Urško Volarič