Ob materinskem dnevu

5.4.2017 | 12:50

Sevnica - V torek, 28. marca, je bil na OŠ Ane Gale Sevnica poseben dan. Dan, ki so ga učenci zelo težko in nestrpno pričakovali. Kar nekaj časa so se pripravljali na nastop, kjer so se lahko predstavili svojim mamicam, babicam, tetam in vsem ostalim sorodnikom.

Na nastopu so pokazali svoje pevske, plesne in igralske sposobnosti. Mamicam smo zapeli nekaj ljudskih pesmi in recitirali pesmic prav o njih, zaplesali smo ob nežnih in poskočnih melodijah, predstavili pa smo se tudi v igrici Zajček išče pomlad.

Učencem so se iskrile oči od vznemirjenja, marsikateremu staršu pa se je ob nastopu njihovih otrok zarosilo tudi oko. Ob koncu so se učenci svojim mamicam zahvalili s skromnim darilcem – risbico, zatem pa smo se ob klepetu še malo podružili.

Upamo, da je bila prireditev vsem gledalcem všeč in da se ob podobni priložnosti zopet kmalu srečamo.

Urška Volarič

Galerija